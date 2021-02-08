Popular Mechanics (США): Россия говорит, что ее новый бронекомплект остановит пулю калибра 12,7 мм

Военный эксперт отреагировал на заявление компании «Ростех» о том, что новый перспективный боевой комплект «Сотник» может выдержать попадание крупнокалиберной пули. Автор пытается понять, насколько это возможно. Ведь конкурирующий с «Сотником» модульный бронежилет армии США выдерживает попадание только винтовочного заряда.

- Россия говорит, что в ее новой боевой экипировке "Сотник" для пехоты и спецназа будет броня, способная остановить пулю калибра 12,7 мм

- Это утверждение наверняка вызовет удивление у специалистов

- Остановить такую большую пулю теоретически возможно, но броня будет настолько громоздкой, что пользоваться ею будет нереально

Новая российская программа модернизации сухопутных войск обещает серьезные достижения в технологии изготовления индивидуальной бронезащиты. Это действительно очень серьезно: российский производитель военной техники "Ростех" заявляет, что эта броня сможет остановить выпущенную из пулемета пулю калибра 12,7 мм.

Но сможет ли солдат действовать на линии фронта в такой защитной экипировке - это уже другой вопрос.

Российские сухопутные войска планируют поставить в свои боевые подразделения новую защитную экипировку "Сотник" примерно в 2025 году. "Сотник" дополнит, а со временем и заменит экипировку "Ратник", которая включает все, начиная с бронезащиты и кончая формой и даже фонарями. ("Ратник" можно купить даже напрямую в интернет-магазине.)

Цели перспективного комплекта "Сотник" весьма амбициозны, и это мягко сказано.

"В индивидуальной экипировке третьего поколения для военнослужащего будет несколько инновационных решений, включая миннозащитную обувь, антитермический костюм, "скрывающий" солдата от обнаружения противником, а также противорадарный элемент. "Сотник" также подключит надевшего экипировку солдата к автоматизированной системе управления и "микродронам", обеспечивающим передачу собираемых изображений в режиме реального времени на смотровой щиток каски или на защитные очки".

Тем не менее, самое сногсшибательное утверждение об этой экипировке состоит в том, что ее бронезащита сможет остановить пулю калибра 12,7 мм при помощи обычного пластика. Вот что пишет по этому поводу Task & Purpose:

"Броня "Сотник" четвертого поколения будет состоять из легкого полимерного волокна и броневых пластин, спроектированных так, чтобы выдерживать прямое попадание пули калибра 12.7 мм из пулемета "Браунинг"".

Полимерное волокно - это конечно пластик. Как и любой пластик, оно имеется практически повсюду. Можно быть уверенным, что прямо сейчас любой из нас находится в паре метров от предмета, изготовленного из пластика.

Полимерная броня из полиэтилена вполне реальна, и в ней используется общий недостаток пластика: он расплавляется. Когда раскаленная пуля попадает в броню, она расплавляет полиэтилен. Расплавленный полимер приклеивается к пуле и замедляет ее движение. Если на пути пуле попадется достаточное количество пластика, она полностью остановится.

Российская полиэтиленовая броня называется "Супернить", и российские государственные СМИ утверждают, что этот материал легче израильской и американской нательной брони, но при этом он обеспечивает лучшую защиту.

Сможет ли полиэтиленовая броня остановить пулю калибра 12,7 мм? Конечно. Если будет достаточно полиэтилена, он остановит все что угодно. Но будет ли такая бронезащита легкой, чтобы ее было удобно носить солдату? Здесь есть повод для размышлений.

Давайте посчитаем. Американская индивидуальная бронезащита третьего уровня остановит пулю массой 150 граммов калибра 7,62 мм, обладающую моментом силы у цели 1 878 футо-фунтов. Но пуля калибра 12,7 мм весит в четыре раза больше, и ее момент силы у цели равен 11 070 футо-фунтам.

Модульный бронежилет американской армии способен остановить пулю калибра 7,62 мм, но он весит больше 10 кг. Трудно сказать, сколько понадобится пластика, чтобы остановить 12,7-мм пулю. Но полимерная броня, останавливающая пули в 4-5 раз тяжелее и гораздо мощнее, чем калибр 7,62, может оказаться исключительно неудобной, даже если применяемый материал более эффективно выдерживает прямой выстрел.

Предположим, что российским инженерам удастся выполнить поставленную задачу и создать индивидуальную бронезащиту, которая гарантированно остановит пулю калибра 12,7 мм. Но в этом случае прямое попадание такой большой пули отнюдь не покажется вам легким касанием. Когда в вас попадает предмет, у которого 11 000 фунт-сил, это ох как неприятно.

Кайл Мизоками (Kyle Mizokami)