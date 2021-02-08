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Интерфакс-АВН

Глава делегации РФ на переговорах по военной безопасности Гаврилов: Россия пока продолжит принимать полеты по Договору по открытому небу

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Наблюдательные полеты по Договору по открытому небу
Наблюдательные полеты по Договору по открытому небу.
Источник изображения: © Фото : Минобороны РФ

РФ может пересмотреть решение о выходе из ДОН, если США вернутся к его выполнению - Гаврилов

Москва. 5 февраля. ИНТЕРФАКС - Россия пока продолжит осуществлять и принимать наблюдательные полеты в рамках Договора по открытому небу (ДОН), при этом может пересмотреть свое решение о выходе из соглашения, если США вернутся к его выполнению, заявил глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов в интервью, опубликованном в пятницу в газете "Коммерсант".

"Россия всегда полностью и досконально выполняет свои обязательства в рамках международных договоров, так что обязательства по ДОН до выхода из него России будут выполняться", - подчеркнул Гаврилов, отвечая на вопрос издания, станет ли РФ принимать и осуществлять наблюдательные полеты до момента своего окончательного выхода из соглашения.

Также он уточнил, что с ноября минувшего года полеты не проводились "в том числе из-за плохой погоды".

"Традиционно они начинаются в конце февраля-начале марта. Думаю, что так будет и сейчас", - пояснил дипломат.

Отвечая на вопрос газеты, означают ли слова министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова о том, если США вернутся к выполнению ДОН, "Россия будет готова рассмотреть эту ситуацию в конструктивном ключе", то, что Россия может пересмотреть решение о выходе из договора, Гаврилов сказал: "Полагаю, именно об этом идет речь".

Договор по открытому небу (The Treaty on Open Skies) - многосторонний международный договор, подписанный 24 марта 1992 года в Хельсинки представителями 23 государств-членов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Российская Федерация ратифицировала Договор по открытому небу 26 мая 2001 года. Страны-участники договора могут совершать облеты территорий друг друга с целью контроля военной деятельности.

21 мая 2020 года президент США Дональд Трамп заявил, что принял решение о выходе из Договора по открытому небу. 15 января в МИД РФ сообщили, что Москва начинает внутригосударственные процедуры по выходу страны из ДОН.

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