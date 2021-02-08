Блинкен и Лавров обсудили ДСНВ и необходимость других подобных договоров уже с участием Китая - госдеп

Вашингтон. 4 февраля. ИНТЕРФАКС - Госсекретарь США Энтони Блинкен в телефонном разговоре с российским коллегой Сергеем Лавровым обсудили Договор о СНВ, а также необходимость других подобных договоров, сообщили в четверг в госдепе.

"Госсекретарь Блинкен и министр Лавров обсудили продление СНВ-3 и необходимость нового режима контроля над вооружениями, который бы охватил все российское ядерное оружие, а также - растущую угрозу со стороны Китая", - говорится в заявлении представителя ведомства Неда Прайса.

3 февраля Россия и США обменялись нотами о завершении внутренних процедур по продлению на пять лет ДСНВ. Таким образом, Договор будет действовать в том виде, как он был подписан, без каких-либо изменений и дополнений, до 5 февраля 2026 года.