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Интерфакс-АВН

Блинкен и Лавров обсудили ДСНВ и необходимость других подобных договоров уже с участием Китая - госдеп

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Энтони Блинкен
Энтони Блинкен.
Источник изображения: © REUTERS / Alex Edelman/Pool

Вашингтон. 4 февраля. ИНТЕРФАКС - Госсекретарь США Энтони Блинкен в телефонном разговоре с российским коллегой Сергеем Лавровым обсудили Договор о СНВ, а также необходимость других подобных договоров, сообщили в четверг в госдепе.

"Госсекретарь Блинкен и министр Лавров обсудили продление СНВ-3 и необходимость нового режима контроля над вооружениями, который бы охватил все российское ядерное оружие, а также - растущую угрозу со стороны Китая", - говорится в заявлении представителя ведомства Неда Прайса.

3 февраля Россия и США обменялись нотами о завершении внутренних процедур по продлению на пять лет ДСНВ. Таким образом, Договор будет действовать в том виде, как он был подписан, без каких-либо изменений и дополнений, до 5 февраля 2026 года.

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
США
Персоны
Лавров Сергей
Проекты
СНВ-3
Ядерный щит
ЯО
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