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Интерфакс-АВН

Назначен новый замкомандующего ВДВ РФ по вооружению - Минобороны

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Военнослужащие ВДВ РФ
Военнослужащие ВДВ РФ.
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Москва. 4 февраля. ИНТЕРФАКС - Заместителем командующего Воздушно-десантных войск по вооружению, согласно приказу главы Минобороны РФ Сергея Шойгу, стал бывший начальник Рязанского воздушно-десантного училища Алексей Рагозин, сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций (ДИМК) министерства обороны России.

"Приказом Министра обороны Российской Федерации на вновь введенную должность заместителя командующего Воздушно-десантными войсками по вооружению назначен генерал-майор Алексей Рагозин, ранее занимавший должность начальника Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала армии В.Ф.Маргелова", - говорится в сообщении ДИМК.

В сообщении отмечается, что командующий ВДВ Андрей Сердюков представил Рагозина в качестве своего нового заместителя во время Военного совета ВДВ командирам соединений, воинских частей и учреждений.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Сердюков Анатолий
Шойгу Сергей
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