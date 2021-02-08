Назначен новый замкомандующего ВДВ РФ по вооружению - Минобороны

Москва. 4 февраля. ИНТЕРФАКС - Заместителем командующего Воздушно-десантных войск по вооружению, согласно приказу главы Минобороны РФ Сергея Шойгу, стал бывший начальник Рязанского воздушно-десантного училища Алексей Рагозин, сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций (ДИМК) министерства обороны России.

"Приказом Министра обороны Российской Федерации на вновь введенную должность заместителя командующего Воздушно-десантными войсками по вооружению назначен генерал-майор Алексей Рагозин, ранее занимавший должность начальника Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала армии В.Ф.Маргелова", - говорится в сообщении ДИМК.

В сообщении отмечается, что командующий ВДВ Андрей Сердюков представил Рагозина в качестве своего нового заместителя во время Военного совета ВДВ командирам соединений, воинских частей и учреждений.