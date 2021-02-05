Головная атомная подлодка проекта "Ясень-М" "Казань" скоро будет готова к передаче ВМФ РФ

Москва. 4 февраля. ИНТЕРФАКС-АВН - Многоцелевая атомная подлодка "Казань" в ближайшее время будет готова к передаче Военно-морскому флоту РФ, сообщил в интервью "Интерфаксу" в четверг генеральный директор Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.

"Казань" находится на этапе финишной отделки и ревизии механизмов. Судите сами: лодка пробыла на испытаниях 2,5 навигации, и мы уже приближаемся к первому сервисному интервалу, когда обычно выполняется ремонт механической части. На сегодняшний день мы не видим вопросов, которые бы требовали еще каких-то длительных испытаний. Готовимся закончить свою часть к концу февраля", - заявил он.

Как ранее сообщил источник "Интерфакса", подлодку планируется включить в состав ВМФ РФ в первом полугодии 2021 года.

"Казань" - головная подлодка проекта "Ясень-М". Подлодка спущена на воду в 2017 году. Срок завершения испытаний неоднократно переносился.

По данным Минобороны РФ, на очередной этап государственных испытаний "Казань" вышла 21 ноября 2020 года со штатным экипажем и приёмо-сдаточной командой на борту.

В ноябре 2020 года "Казань" выполнила испытательный пуск противокорабельной крылатой ракеты "Оникс" ("НПО машиностроения", корпорация "Тактическое ракетное вооружение") из акватории Белого моря. До этого "Казань" выполнила в Белом море стрельбу крылатой ракетой "Калибр" (концерн "Алмаз-Антей") на расстояние свыше 1000 километров по цели на полигоне Чижа в Архангельской области.

Многоцелевые атомные подводные лодки проекта 885М "Ясень-М" - носители крылатых ракет "Оникс" и/или "Калибр". Однако сообщалось о планах вооружить их гиперзвуковыми ракетами "Циркон" (новая российская гиперзвуковая ракета, которая проходит испытания, "КТРВ").

Полностью интервью публикуется на сайтах www.interfax.ru и www.militarynews.ru