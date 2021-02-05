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Военно-промышленный курьер

10 лет свободы! - Игорь Ашурбейли

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Источник изображения: vpk-news.ru

У разных людей разные праздники и юбилейные даты. Кто-то отмечает свой очередной «круглый» день рождения, кто-то 100 лет СССР в этом году. Да мало ли поводов…

Вот и у меня сегодня свой особенный юбилей.

Ровно 10 лет назад, 4 февраля 2011 года, стал последним днём моей работы на посту генерального директора акционерного общества «Головное системное конструкторское бюро «Алмаз-Антей» имени академика А. А. Расплетина. Кстати в этой должности я находился тоже ровно 10 лет, с октября 2000 года. Основные результаты здесь.

Напомню, «Алмаз», созданный в 1947 году, – это исторически первый и единственный родоначальник и разработчик всех основных систем противовоздушной и противоракетной обороны Советского Союза и современной Российской Федерации. Ну а название «Антей» ему «прилепили» уже в новейший период России. Сейчас, правда, снова «отлепили»… Видимо, сверхновый период пошёл...

Как же я был потрясён, когда внезапно, в день Крещения 19 января 2011 года, мои «товарищи» официально объявили без объяснения причин о том, что ровно через две недели с момента уведомления («так по закону, у нас всё по закону» – ну вы знаете) я должен оставить не просто должность, а моё поприще, которому я искренне посвятил 16 лет своей жизни!

Один хороший человек, увидев моё психологическое и эмоциональное состояние, посоветовал мне пойти в конкретную церковь и поклониться конкретной иконе с тем, чтобы я остался в своём статусе. Так я и сделал. Но буквально в одно мгновение перед молитвой что-то вдруг произошло со мной, и я помолился иначе: «Господи, пусть будет так, как ты считаешь, что мне будет лучше, а не так, как я считаю».

Я безгранично благодарен Всевышнему, что именно так всё и произошло. Хотя осознал это гораздо позже.

А тогда, 10 лет назад, 4 февраля 2011 года, на заседании Совета директоров «Алмаза» семь штатных работников управляющей надстройки – Концерна «Алмаз-Антей», пряча глаза и дрожаще бубня что-то вроде: «мы люди подневольные», подняли при голосовании свои трусливые руки. Ничего не напоминает в более общих масштабах?

К чести двух представителей Министерства обороны один из них, генерал-полковник, проголосовал против. Ну а другой полковник – ему было сложнее по званию – воздержался. Вообще нормально, что в Совете Директоров головного разработчика оборонительного оружия страны сидели семь «прокладок» и только два представителя основного заказчика – Министерства Обороны России?

Вот так мне и «пожали руку дверью», объявив при этом протокольную «благодарность за многолетнюю плодотворную работу».

Конечно, на этом все не закончилось. Вы ж понимаете. Последовали 3,5 года грубых, в присущей манере, попыток «отжать», «выслать» или «посадить».

А также информационно оболгать, опорочить, испугать, задавить... Тоже известные подлости…

Ну не вышло. И вот тут я и осознал ответ на свою молитву 10 лет назад…

Ибо 10 лет спустя:

-  Социуму, моему российскому независимому частному холдингу – 33 года. Около 20 миллиардов рублей годовой выручки, около 8 тысяч рабочих мест, около 3 миллиардов налогов государству в год.

-  Возглавляю оппозиционную политическую партию - «Партия Возрождения России».

-  Создал первое в истории человечества цифровое космическое государство Асгардия, где воплощаю свои научные, астрополитические и индивидуальные замыслы.

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Страны
Литва
Россия
Компании
Алмаз Расплетина
Алмаз-Антей
Минoбороны РФ
Персоны
Ашурбейли Игорь
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