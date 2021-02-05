ОСК получила рыбинский судозавод "Вымпел" вместе с долгами - Рахманов

Москва. 4 февраля. ИНТЕРФАКС - "Объединенная судостроительная корпорация" (ОСК) получила АО "Судостроительный завод "Вымпел" (Рыбинск, Ярославская область, ранее входил в ГК "Калашников") вместе с долговой нагрузкой, сказал глава ОСК Алексей Рахманов в интервью "Интерфаксу".

"У "Вымпела" большая долговая нагрузка, но мы приняли его в семью и с учетом этого. Рассчитываем наладить операционную деятельность, помочь коллегам, которые останутся в числе акционеров, внедрить все существующие лучшие практики, которые мы имеем. Это пока все, что я могу сказать по этому поводу", - сказал Рахманов, отвечая на вопрос, на каких условиях корпорация получила судозавод "Вымпел".

ОСК в конце 2020 года приобрела 82,88% акций АО "Судостроительный завод "Вымпел". Сделка была оформлена 18 декабря, ее подробности не уточнялись.

Верфь "Вымпел" переходит в ОСК в рамках консолидации холдингом стратегических судостроительных активов, сообщали "Интерфаксу" в концерне "Калашников".

"Коммерсантъ" ранее отмечал, что верфь может быть продана ОСК группой "Калашников", куда она вошла в 2016 году, за 1 рубль.

После приобретения рыбинского судостроительного завода ОСК не исключала выхода на рынок строительства малотоннажных судов.

АО "Судостроительный завод "Вымпел" специализируется на выпуске средне- и малотоннажных морских и речных судов и катеров военного и гражданского назначения.