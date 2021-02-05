ОСК в этом году передаст военным 10 новых кораблей - Рахманов

Москва. 4 февраля. ИНТЕРФАКС - Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) планирует передать в этом году Минобороны РФ 10 новых кораблей, сообщил в интервью "Интерфаксу" в четверг генеральный директор ОСК Алексей Рахманов.

"В этом году наша задача - сдать 10 новых кораблей и 3 после ремонта, с учетом официально перенесенных с 2020 на 2021 год", - сказал он.

Рахманов заявил, что 2020 год стал для ОСК рекордным с точки зрения сдачи новых кораблей военным.

"Флот получил девять новых кораблей и еще два после ремонта. Такого не было со дня основания корпорации ни разу. Мы двигаемся и развиваемся, и это заметно как по динамике строительства военных заказов, так и в "гражданке", - сказал он.

"В прошлом году было сдано 21 гражданское судно, что помогло нам достичь промежуточного результата по соотношению гражданского и военного кораблестроения. Сейчас у нас уже 21% выручки получен за счет коммерческих заказов", - заявил глава ОСК.

"Мы будем всячески стараться исполнять наши планы на 100%. Особенно с учетом того, что по ряду кораблей, которые были в так называемой "красной зоне", большинство решений уже принято: либо стройка завершена, либо мы находимся на продвинутой стадии испытаний. Я надеюсь, что никаких сбоев в 2021 году у нас не произойдет", - сказал Рахманов.