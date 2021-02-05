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Naked Science

В России завершили госиспытания ракеты класса «воздух — воздух», способной поражать цели на дальности 200 километров

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Пуск ракеты большой дальности
Пуск ракеты большой дальности.
Источник изображения: bmpd

Россия завершила государственные испытания экспортной модификации перспективной ракеты класса «воздух — воздух» РВВ-БД. Ее отличительная особенность — большая дальность действия.

О завершении государственных испытаний экспортной модификации ракеты РВВ-БД сообщил ТАСС. Максимальная дальность пуска ракеты достигает 200 километров. Масса боевой части изделия — 60 килограммов. Ракета способна поражать воздушные цели всех типов, в том числе с использованием многоканального обстрела по принципу «пустил — забыл».

Россия входит в число стран, создающих наиболее дальнобойные ракеты класса «воздух — воздух». Ранее в СМИ периодически фигурировала информация о разработке изделия КС-172, обладающего дальностью 400 километров. На сегодня перспективы этой ракеты неизвестны.

Ракеты большой/сверхбольшой дальности — неотъемлемый элемент вооружения истребителей-перехватчиков МиГ-31. Недавно, напомним, стало известно о разработке самолета, который должен сменить эту машину.

Перспективный истребитель получил обозначение МиГ-41. Согласно ранее озвученным данным, речь, вероятно, идет о новой машине, а не об очередной модификации МиГ-31.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
МиГ-31
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