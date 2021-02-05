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Интерфакс-АВН

Истребитель пятого поколения Су-57 может быть продан стратегическим партнёрам РФ - "Рособоронэкспорт"

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Истребитель Су-57
Истребитель Су-57.
Источник изображения: © Марина Лысцева/ТАСС

Бангалор. 4 февраля. ИНТЕРФАКС - Поставки истребителя пятого поколения Су-57 инозаказчикам возможны, речь может идти о стратегических партнерах РФ, сообщили "Интерфаксу" в "Рособоронэкспорте".

"Рособоронэкспорт" готов предложить многофункциональный истребитель 5-го поколения Су-57Э стратегическим партнерам России в случае их заинтересованности", - сообщили в компании на выставке Aero India 2021.

Там добавили, что по поставкам истребителей Су-35 компания ведет предварительные консультации с отдельными странами Азии.

В ноябре 2019 года глава "Ростеха" Сергей Чемезов назвал Индию в числе стран, которые могут всерьёз рассмотреть возможность покупки российских истребителей пятого поколения.

Как сообщал "Интерфакс", в августе 2019 года стало известно, что Су-57 получил экспортную документацию, и теперь можно начинать переговоры о его продаже иностранным заказчикам. Вскоре после этого Су-57Э был впервые представлен на статической экспозиции авиасалона МАКС и показан президенту Турции Реджепу Эрдогану. По итогам выставки "Рособоронэскпорт" заявил о резком росте интереса к Су-57 со стороны иностранных заказчиков.

В то же время глава ФСВТС Дмитрий Шугаев заявлял, что продажа Су-57 будет возможна только после массовых поставок российским Вооруженным силам. Курирующий оборонно-промышленный комплекс вице-премьер Юрий Борисов также говорил, что экспорт российского истребителя пятого поколения планируется только после принятия его на вооружение ВКС РФ.

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Страны
Индия
Россия
Турция
Продукция
ПАК ФА
Су-35
Компании
РОЭ
ФСВТС РФ
Персоны
Борисов Юрий
Чемезов Сергей
Шугаев Дмитрий
Эрдоган Реджеп
Проекты
Истребитель 5 поколения
МАКС-20XX
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