Контракт на производство в Индии автоматов Калашникова готов к подписанию - "Рособоронэкспорт"

Бангалор. 4 февраля. ИНТЕРФАКС - Контрактные документы, которые позволят Индии запустить лицензионное производство автоматов Калашникова АК-203, проработаны, сообщил "Интерфаксу" представитель "Рособоронэкспорта".

"Контракт проработан и готов к подписанию", - заявили в "Рособоронэкспорте" на выставке Aero India-2021.

"Надеемся, что в скорейшем времени это совместное предприятие начнет работу, и контракт с министерством обороны Индии будет подписан в соответствии с имеющимися договоренностями лидеров наших стран", - сказал представитель компании.

Ранее сообщалось, что в индийском городе Корва было открыто совместное российско-индийское предприятие "Индо-Рашн Райфлз Прайвет Лимитед" (INDO-RUSSIAN RIFLES PRIVATE LIMITED) по производству автоматов Калашникова "двухсотой" серии.

Газета The Economic Times ранее сообщала, что стоимость одного автомата АК-203, произведенного в Индии, составит около $960.