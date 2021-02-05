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Интерфакс-АВН

Контракт на производство в Индии автоматов Калашникова готов к подписанию - "Рособоронэкспорт"

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АК-203
АК-203.
Источник изображения: © Рособоронэкспорт

Бангалор. 4 февраля. ИНТЕРФАКС - Контрактные документы, которые позволят Индии запустить лицензионное производство автоматов Калашникова АК-203, проработаны, сообщил "Интерфаксу" представитель "Рособоронэкспорта".

"Контракт проработан и готов к подписанию", - заявили в "Рособоронэкспорте" на выставке Aero India-2021.

"Надеемся, что в скорейшем времени это совместное предприятие начнет работу, и контракт с министерством обороны Индии будет подписан в соответствии с имеющимися договоренностями лидеров наших стран", - сказал представитель компании.

Ранее сообщалось, что в индийском городе Корва было открыто совместное российско-индийское предприятие "Индо-Рашн Райфлз Прайвет Лимитед" (INDO-RUSSIAN RIFLES PRIVATE LIMITED) по производству автоматов Калашникова "двухсотой" серии.

Газета The Economic Times ранее сообщала, что стоимость одного автомата АК-203, произведенного в Индии, составит около $960.

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Индия
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АК-74 "Калашников"
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