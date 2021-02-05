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ЦАМТО

Военнослужащие ВВО в Забайкалье приступили к освоению новейших дистанционных приборов РХБ разведки

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GSA-3
Войсковой автоматический газоанализатор ГСА-3. Источник: pz-signal.ru.

ЦАМТО, 4 февраля. В ходе занятий по боевой подготовке военнослужащие подразделений РХБ разведки ВВО, дислоцированных в Забайкальском крае, обучаются работе с новейшими приборами химической разведки дистанционного действия ПХРДД-3.

Прибор способен обнаружить отравляющие вещества условного противника в радиусе до 4 тыс. м и позволяет проводить все необходимые в таких случаях операции дистанционно, прямо с пункта наблюдения, что было невозможно ранее с применением приборов более ранних модификаций.

Также в ходе выполнения учебно-боевых задач, военнослужащие осваивают поступившие в рамках перевооружения современные газосигнализаторы ГСА-3. Они необходимы для обнаружения в воздухе специальных веществ, сильнодействующих ядовитых веществ, таких как хлор, аммиак и могут применяться специалистами войск РХБ защиты при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

Достоинством новейших приборов является их автономность с возможностью проведения РХБ разведки без дополнительных источников питания, а также относительно небольшая масса, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

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