В ближайшие 5-7 лет: РФ представит на экспорт около 50 новых вооружений

МОСКВА, 4 февраля/ Радио Sputnik. "Рособоронэкспорт" планирует в ближайшие пять-семь лет вывести на зарубежные рынки около полусотни новейших вооружений, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу государственной компании.

"В течение 5-7 лет "Рособоронэкспорт" планирует вывести на международный оружейный рынок около 50 новых современных образцов вооружения и военной техники", – сообщили в компании.

В числе экспортируемых вооружений будут, в том числе, зенитный артиллерийский комплекс "Деривация-ПВО" 2С38, предназначенные для борьбы с песпилотниками лазерные комплексы, а также воздухонезависимый двигатель (ВНЭУ) с риформингом дизельного топлива и электрохимическим генератором.

В частности, ВНЭУ позволяет увеличить скрытность подлодки: с его помощью она сможет несколько недель находиться под водой без всплытия для зарядки батарей.