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РИА Новости

В ближайшие 5-7 лет: РФ представит на экспорт около 50 новых вооружений

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Стенд Рособоронэкспорта на XXIV Международной выставке "Интерполитех - 2020" в Москве
Стенд Рособоронэкспорта на XXIV Международной выставке "Интерполитех - 2020" в Москве.
Источник изображения: © РИА Новости / Григорий Сысоев

МОСКВА, 4 февраля/ Радио Sputnik. "Рособоронэкспорт" планирует в ближайшие пять-семь лет вывести на зарубежные рынки около полусотни новейших вооружений, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу государственной компании.

"В течение 5-7 лет "Рособоронэкспорт" планирует вывести на международный оружейный рынок около 50 новых современных образцов вооружения и военной техники", – сообщили в компании.

В числе экспортируемых вооружений будут, в том числе, зенитный артиллерийский комплекс "Деривация-ПВО" 2С38, предназначенные для борьбы с песпилотниками лазерные комплексы, а также воздухонезависимый двигатель (ВНЭУ) с риформингом дизельного топлива и электрохимическим генератором.

В частности, ВНЭУ позволяет увеличить скрытность подлодки: с его помощью она сможет несколько недель находиться под водой без всплытия для зарядки батарей.

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Страны
Россия
Продукция
Деривация-ПВО
Компании
РОЭ
Проекты
ВНЭУ
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