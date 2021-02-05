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Интерфакс-АВН

Продление ДСНВ поспособствует глобальному миру и стабильности - МИД Южной Кореи

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Президент США Барак Обама и Дмитрий Медведев во время подписания договора по СНВ
Президент США Барак Обама и Дмитрий Медведев во время подписания договора по СНВ.
Источник изображения: Фото: ТАСС/Дмитрий Астахов

Гонконг. 4 февраля. ИНТЕРФАКС - Южная Корея приветствует продление Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), сообщает МИД РК.

"По оценке нашего правительства, это соглашение будет способствовать укреплению международного режима нераспространения, основанного на Договоре о нераспространении ядерного оружия, а также глобальному миру и стабильности", - говорится в пресс-релизе министерства.

"Мы также ожидаем, что на основе этого соглашения страны добьются прогресса в своих дискуссиях по разработке режима контроля над вооружениями, который соответствовал бы новой международной обстановке в области безопасности", - добавили во внешнеполитическом ведомстве.

Пресс-служба Кремля сообщила вечером 26 января, что Россия и США обменялись дипломатическими нотами о достижении договоренности по продлению Договора о СНВ-3, президенты Владимир Путин и Джо Байден выразили в телефонной беседе удовлетворение в связи с этим.

Россия и США в среду, 3 февраля, обменялись нотами о завершении внутренних процедур по продлению на пять лет ДСНВ. Таким образом, Договор будет действовать в том виде, как он был подписан, без каких-либо изменений и дополнений, до 5 февраля 2026 года

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Страны
Россия
США
Южная Корея
Персоны
Путин Владимир
Проекты
СНВ-3
Ядерный щит
ЯО
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