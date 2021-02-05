Продление ДСНВ дает США время для обсуждения более широких вопросов стратегической стабильности - госдеп

Вашингтон. 4 февраля. ИНТЕРФАКС - Продление Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) дает Соединенным Штатам время и пространство для более широкого обсуждения вопросов стратегической стабильности, заявил представитель Госдепартамента США Нед Прайс.

"Продление ДСНВ, дает нам время и пространство для разговора о более широких элементах стратегической стабильности, контроля над вооружениями, элементах, которые мы хотели бы обсуждать", - сказал Прайс в ходе пресс-конференции.

Он отметил, что США будут использовать годы, предоставленные продлением ДСНВ, чтобы "сосредоточиться на этих очень важных вопросах".

При этом, по его мнению, нет никакого противоречия между тем, что Вашингтон критикует Москву и при этом соглашается на продление договора.

"Здесь нет никакого диссонанса, и общий знаменатель, которого мы придерживаемся в данном случае, - это наши интересы. Очевидно, что в наших интересах добиться полного, пятилетнего продления действия ДСНВ", - заявил представитель госдепа.

"Особенно когда отношения являются конфронтационными, наличие чего-то такого, как ДСНВ (...), что ограничивает важные компоненты российской ядерной программы, становится еще более важным", - добавил он.

Пресс-служба Кремля сообщила вечером 26 января, что Россия и США обменялись дипломатическими нотами о достижении договоренности по продлению Договора о СНВ-3, президенты Владимир Путин и Джо Байден выразили в телефонной беседе удовлетворение в связи с этим.

29 января пресс-служба Кремля сообщила, что Путин подписал закон "О ратификации Соглашения о продлении Договора между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений от 8 апреля 2010 года".

3 февраля Россия и США обменялись нотами о завершении внутренних процедур по продлению на пять лет Договора о стратегических наступательных вооружениях, соответствующее соглашение вступило в силу в этот же день.