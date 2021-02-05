Российские беспилотники из совместного с Турцией центра приступили к мониторингу обстановки в Нагорном Карабахе

Москва. 4 февраля. ИНТЕРФАКС - Российские военные, которые служат в Азербайджане в совместном с Турцией центре, начали мониторинг обстановки в Нагорном Карабахе при помощи беспилотных летательных аппаратов, сообщили в Минобороны РФ в четверг.

"Российскими военнослужащими осуществляется контроль режима прекращения огня с использованием беспилотных летательных аппаратов "Форпост" и "Орлан-10", - говорится в сообщении.

В Минобороны РФ заявили, что пункт управления совместного российско-турецкого центра получает изображение с беспилотников непрерывно. "Анализируются все перемещения военной техники, личного состава, а также фиксируются все факты пересечения линии соприкосновения сторон", - отмечается в сообщении.

Российско-турецкий центр по контролю за прекращением огня в зоне нагорно-карабахского конфликта начал работать на территории Азербайджана 30 января. Штаб совместного центра формируется в виде командного пункта на паритетной основе, в нем представлено равнозначное количество представителей от каждой стороны.

"Дежурными сменами совместного центра осуществляется сбор, обобщение и проверка информации о нарушениях достигнутых договоренностей, рассматриваются любые жалобы по вопросам или проблемам, связанным с невыполнением сторонами нагорно-карабахского конфликта достигнутых договоренностей", - заявили в Минобороны РФ.

Боевые действия в Нагорном Карабахе продолжались с 27 сентября по 9 ноября 2020 г. Лидеры России, Азербайджана и Армении 9 ноября приняли заявление о полном прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября.

В Нагорном Карабахе развернут российский миротворческий контингент - 1960 военнослужащих. В его основе - подразделения 15-й отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа.

Упомянутые в сообщении Минобороны РФ беспилотники - разведывательные.

Беспилотники средней дальности "Орлан-10" предназначены для ведения воздушной разведки и мониторинга обстановки с воздуха на высоте до нескольких тысяч метров при температуре от -30 до +40 градусов. Также они способны выдавать целеуказания ударным (огневым) средствам, блокировать сотовую связь и искажать навигационное поле GPS. "Орлан-10" весом 14 кг способен нести 5 кг полезной нагрузки, которая включает сменные модули с тепловизионной камерой, цветной видеокамерой на гиростабилизированной поворотной платформе, фотокамерой, аппаратурой ретрансляции. Наземный пункт управления комплексом смонтирован на базе шасси автомобиля "КАМАЗ". Способ старта беспилотника - с катапульты.

Разведывательный беспилотный комплекс "Форпост" включает в себя три самолёта и наземную станцию управления. Масса одного самолёта составляет 500 кг, полезная нагрузка - 100 кг, запас топлива - 99 кг. Беспилотник может разгоняться до 200 км/ч, способен осуществлять разведку в течение 18 часов на удалении до 400 км с высоты до 6 тыс. км. На борту размещается оптико-электронная система разведки и наблюдения с лазерным дальномером на гиростабилизированной платформе. Радиус действия по каналу связи может достигать 100 км.