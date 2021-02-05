Счетная палата проверит ход создания инфраструктуры для обращения с опасными отходами у ФЭО Росатома

Москва. 4 февраля. ИНТЕРФАКС - Счетная палата РФ в текущем году планирует провести проверку ФГУП "Федеральный экологический оператор" (ФЭО, структура ГК "Росатом") относительно реализации мероприятий по созданию инфраструктуры для обращения с отходами I и II классов опасности за период 2019 - 2021 годов, сообщается в перечне контрольных, экспертно-аналитических и иных мероприятий Счетной палаты РФ на 2021 год.

К отходам I-II классов относятся смеси неорганических солей, оксидов, гидроксидов, кислот (отходы металлургических, обрабатывающих, машиностроительных отраслей), ртутьсодержащие отходы (ртутные лампы и градусники, а также промышленные отходы, содержащие ртуть), сточные отходы промпредприятий, органические отходы, смешанные и комбинированные органические и неорганические отходы.

В ноябре 2019 года правительство назначило ФЭО (до апреля 2020 года называлось ФГУП "Предприятие по обращению с радиоактивными отходами "РосРАО") федеральным оператором опасных отходов. Предприятию предстоит создать безопасную систему управления всей цепочкой от образования отходов до переработки их во вторичную продукцию.

Помимо этого Счетная палата планирует проверить АО "Концерн Росэнергоатом" - управляющее всеми АЭС в РФ - относительно предпринимаемых в 2015 - 2019 годах финансовых мер по обеспечению безопасности атомных электростанций на всех стадиях их жизненного цикла и развития, в том числе по выводу из эксплуатации.

Служба энергетической информации

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