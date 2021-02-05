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«На 4-й день Варшава была окружена»: учения в Польше закончились позором (EADaily, Россия)

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В Польше размещен батальон НАТО
В Польше размещен батальон НАТО.
Источник изображения: © РИА Новости, Стрингер

В Польше провели учения «Зима-2020». Но в какой-то момент что-то пошло не так, и они завершились «впечатляющим позором» — «война» на границе с Россией и Белоруссией была проиграна поляками. «Командиры отдельных подразделений были в шоке», — цитирует EADaily одно из польских изданий.

В Польше обсуждают крупный военно-политический скандал. Штабные учения «Зима-2020», в которых приняло участие несколько тысяч офицеров, завершились впечатляющим позором. Моделирование показало, что всего через пять дней война на восточном фланге страны (граница с Россией и Белоруссией) проиграна, а польская армия прекратила свое существование.

Штабные учения "Зима-2020" проходили в польской Академии военного искусства, за процессом следили лично президент страны Анджей Дуда и глава Министерства национальной обороны Мариуш Блащак. Но что-то пошло не так.

Прежде всего, как выяснили журналисты издания Interia, при моделировании учитывались новые системы вооружения, заказанные Польшей, но еще не поставленные США, - это зенитные системы Patriot, ракетная артиллерия HIMARS и многоцелевой самолет F-35. Оборона Польши была сконцентрирована на северо-восточном фланге, приграничном с Россией (Калининградской областью) и Белоруссией.

Канцелярия президента и Министерство обороны отказались комментировать эти сведения, сославшись на секретность учений.

"Командиры отдельных подразделений были в шоке, они отказывались выполнять некоторые приказы, потому что они были им просто непонятны", - сообщило некоторые подробности конфликта внутри Минобороны Польши издание "Супер Экспресс".

После обнародования скандала министр обороны Блащак дипломатично заявил: "Чтобы достичь совершенства, нужно тренироваться".

Польский политолог Томаш Янковский, комментируя провал учений "Зима-2020", считает, что "сегодняшняя ситуация такова, что только сумасшедший и/или самоубийца может поддерживать военные связи Польши с Западом".

"Поиск точек соприкосновения, выгодных для обеих сторон, и построение хороших отношений с Москвой - это уже не "русофильская мечта", а неотложная задача, стоящая перед Республикой Польша", - заявил Янковский.

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Страны
Белоруссия
Польша
Россия
США
Продукция
F-35
HIMARS
Patriot ЗРК
Проекты
Военные учения
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