В КТРВ рассказали, что индийские специалисты обучаются в РФ эксплуатации и ремонту ракет

Теорию и практику отрабатывают на российских ракетах различного назначения

БАНГАЛОР /Индия/, 3 февраля. /ТАСС/. Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" проводит обучение индийских специалистов эксплуатации и ремонту российских ракет различного назначения, поставленных в Индию. Об этом ТАСС сообщили в КТРВ на международной выставке вооружений Aero India 2021.

"Предоставляется всесторонняя помощь индийским специалистам в эксплуатации и ремонте изделий. Проводится обучение обслуживающего персонала, в том числе в Центре подготовки персонала, организованном в Москве на дочернем предприятии КТРВ - ГосМКБ "Вымпел" им. И. И. Торопова", - проинформировали в корпорации.

Как сообщили в КТРВ, обучение включает теоретическую подготовку с использованием учебной и материальной базы ЦПП на территории России. А также проведение теоретических и практических занятий на авиационной технике. Занятия проходят на территории заказчика.

Aero India - крупнейшая авиационная и космическая выставка в Индии. В этом году проходит в Бангалоре с 3 по 5 февраля. Россия представляет на авиасалоне более 200 образцов продукции военного назначения.