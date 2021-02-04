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ТАСС

В КТРВ рассказали, что индийские специалисты обучаются в РФ эксплуатации и ремонту ракет

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В демонстрационном центре АО "Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ) на Международном военно-техническом форуме "Армия 2020" (c) bmpd
В демонстрационном центре АО "Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ) на Международном военно-техническом форуме "Армия 2020" (c) bmpd.
Источник изображения: bmpd.livejournal.com

Теорию и практику отрабатывают на российских ракетах различного назначения

БАНГАЛОР /Индия/, 3 февраля. /ТАСС/. Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" проводит обучение индийских специалистов эксплуатации и ремонту российских ракет различного назначения, поставленных в Индию. Об этом ТАСС сообщили в КТРВ на международной выставке вооружений Aero India 2021.

"Предоставляется всесторонняя помощь индийским специалистам в эксплуатации и ремонте изделий. Проводится обучение обслуживающего персонала, в том числе в Центре подготовки персонала, организованном в Москве на дочернем предприятии КТРВ - ГосМКБ "Вымпел" им. И. И. Торопова", - проинформировали в корпорации.

Как сообщили в КТРВ, обучение включает теоретическую подготовку с использованием учебной и материальной базы ЦПП на территории России. А также проведение теоретических и практических занятий на авиационной технике. Занятия проходят на территории заказчика.

Aero India - крупнейшая авиационная и космическая выставка в Индии. В этом году проходит в Бангалоре с 3 по 5 февраля. Россия представляет на авиасалоне более 200 образцов продукции военного назначения.

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  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Россия
Компании
Вымпел МКБ
Корпорация ТРВ
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