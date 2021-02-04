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Интерфакс-АВН

Индийские учебно-тренировочные самолеты получат российский двигатель с повышенным ресурсом - "Ростех"

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АЛ-55И
Российский многофункциональный турбореактивный двигатель АЛ-55И Источник: http://www.uk-odk.ru/.

Москва. 3 февраля. ИНТЕРФАКС - Индийский учебно-тренировочный самолет HJT-36 на выставке Aero India совершил успешный полет с российским двигателем АИ-55И с повышенным ресурсом, сообщили в "Ростехе".

"Установленная на HJT-36 силовая установка АЛ-55И (разработка Объединенной двигателестроительной корпорации) отвечает всем самым современным требованиям по безопасности, надежности и работоспособности, что крайне важно при обучении курсантов. Сейчас мы уже вплотную подошли к завершению ОКР, вскоре передадим заказчику несколько изделий для завершающей стадии сертификации самолета", - заявил директор по международному сотрудничеству и региональной политике "Ростеха" Виктор Кладов, чьи слова привели в пресс-службе госкорпорации.

Кладов сообщил, что двигателю осталось подтвердить свой ресурс в ходе лидерной эксплуатации, после чего начнется его серийная лицензионная сборка".

В "Ростехе" заявили, что в ходе работы над проектом, который реализовывался на базе "ОДК-Сатурн", ресурс двигателя поэтапно наращивался сначала со 100 до 300 часов, затем до 600, 900 и теперь до 1200 часов.

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Индия
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АЛ-55И
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