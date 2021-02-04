РФ готова расширять производство оружия в Индии - "Рособоронэкспорт"

Бангалор. 3 февраля. ИНТЕРФАКС - Россия и Индия запустили ряд совместных исследовательских работ в области военной техники, сообщили в "Рособоронэкспорте".

"Сегодня мы ведем совместные научно-исследовательские работы более чем по 100 перспективным тематикам, создавая огромный задел для развития высокотехнологичной промышленности обеих стран в будущем. При этом прекрасно понимаем и уважаем позицию индийского руководства касаемо развития производства на национальных площадках, поэтому готовы к увеличению объема сотрудничества", - заявил "Интерфаксу" глава делегации "Рособоронэкспорта" на выставке Aero India 2021 Сергей Корнев.

Он отметил, что продолжается многолетнее сотрудничество с корпорацией HAL по лицензионному производству самых массовых самолетов индийских ВВС - Су-30МКИ. "Ожидается производство вертолетов Ка-226Т. В интересах сухопутных сил страны в Индии на заводе HVF производятся танки Т-90, на базе артиллерийских заводов Министерства обороны Индии выпускаются снаряды "Манго"", - сказал Корнев.