Российско-индийские ракеты BrahMos заинтересовали партнеров из стран Ближнего Востока - ФСВТС России

Бангалор. 3 февраля. ИНТЕРФАКС - Россия и Индия прорабатывают вопрос продажи третьим странам ракет совместного производства BrahMos, сообщил "Интерфаксу" заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Владимир Дрожжов.

"Заинтересованность в приобретении ракетных комплексов "БраМос" проявил ряд государств Азиатско-Тихоокеанского региона и Ближнего Востока. С некоторыми из них ведутся предконтрактные переговоры", - сказал Дрожжов на выставке Aero India 2021.

Российско-индийская организация "БраМос" была создана в 1998 году для совместной разработки и создания ракет. Продукт предприятия "БраМос" - одноименные сверхзвуковые крылатые ракеты всех видов базирования. Они состоят на вооружении сухопутных войск и ВМС Индии.