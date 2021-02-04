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Интерфакс-АВН

Российско-индийские ракеты BrahMos заинтересовали партнеров из стран Ближнего Востока - ФСВТС России

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Источник изображения: Mike1979 Russia/Wikimedia.org

Бангалор. 3 февраля. ИНТЕРФАКС - Россия и Индия прорабатывают вопрос продажи третьим странам ракет совместного производства BrahMos, сообщил "Интерфаксу" заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Владимир Дрожжов.

"Заинтересованность в приобретении ракетных комплексов "БраМос" проявил ряд государств Азиатско-Тихоокеанского региона и Ближнего Востока. С некоторыми из них ведутся предконтрактные переговоры", - сказал Дрожжов на выставке Aero India 2021.

Российско-индийская организация "БраМос" была создана в 1998 году для совместной разработки и создания ракет. Продукт предприятия "БраМос" - одноименные сверхзвуковые крылатые ракеты всех видов базирования. Они состоят на вооружении сухопутных войск и ВМС Индии.

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  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Россия
Продукция
PJ-10 Brahmos
Компании
ФСВТС РФ
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