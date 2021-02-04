Компания Boeing приступила к сборке первого самолета БПА P-8A "Посейдон" для ВВС Норвегии

ЦАМТО, 3 февраля. Компания Boeing 29 января на своей странице в Twitter сообщила о начавшихся на предприятии Spirit Aerosystems работах над первым фюзеляжем "Боинг-737-800" в рамках подписанного с ВВС Норвегии контракта на поставку самолетов БПА P-8A "Посейдон".

Как сообщал ЦАМТО, 20 декабря 2016 года Госдепартамент США одобрил потенциальную поставку Норвегии в рамках программы "Иностранные военные продажи" 5 самолетов базовой патрульной авиации P-8A "Посейдон", а также связанного оборудования и услуг. Полная стоимость соглашения может составить 1,75 млрд. долл.

Министерство обороны Норвегии 27 ноября 2016 года официально объявило о намерении приобрести новые морские патрульные самолеты P-8A "Посейдон" компании Boeing. Приобретение осуществляется в рамках "Проекта 2047", целью которого является расширение возможностей ВС Норвегии по ведению разведки на море, а также борьбе с подводными лодками противника. P-8A заменят устаревшие P-3C/N "Орион" (четыре P-3C в противолодочной версии и два P-3N для поисково-спасательных операций) и три DA-20 Jet Falcon компании Dassault.

Контракт на поставку пяти самолетов P-8A "Посейдон" Норвежское агентство оборонных закупок (NDMA – Norwegian Defence Materiel Agency) подписало в марте 2017 года. Соглашение также включает поставку средств ведения разведки, систем управления, вооружения для борьбы с подводными лодками и оказание услуг по обслуживанию техники. Стоимость контракта оценивается в 10 млрд. норв. крон (1,17 млрд. долл. в ценах 2017 года). Поставки запланированы на 2022-2023 гг.

В январе 2019 года МО США заключило с Boeing контракт общей стоимостью 2,459 млрд. долл. на поставку 19 самолетов P-8A "Посейдон" в рамках 10-го опциона (Lot 10) к базовому соглашению, который включал производство пяти P-8A для ВВС Норвегии.

Совместно с самолетами ВС США и Великобритании, P-8A ВС Норвегии обеспечат контроль обстановки в регионе Северной Атлантики. Предполагается, что все пять P-8A "Посейдон" ВВС Норвегии будут размещены на авиабазе "Эвенес" в Северной Норвегии и будут применяться для патрулирования в Норвежском, Гренландском и Баренцевом морях.

P-8A обладает наибольшей взлетной массой среди всех специализированных морских патрульных самолетов. Длина самолета "Посейдон" – 39,47 м, размах крыла – 37,64 м, максимальный взлетный вес – 85139 кг. Он оборудован двумя двигателями CFM56-7, разработанной Raytheon многоцелевой морской РЛС обнаружения AN/APY-10, позволяющей получать изображение с высоким разрешением на суше и на море, мультиспектральной электронно-оптической / инфракрасной (ЭО/ИК) станцией наблюдения L3 Wescam MX-20HD. Самолет может нести 126 гидроакустических буев и полный комплект противолодочного и противоракетного вооружения во внутреннем отсеке, а также на подкрыльевых узлах подвески, включая противокорабельные ракеты "Гарпун" Блок-2, 6-8 легких противолодочных торпед Mk-54 Mod.0, которые могут сбрасываться с высоты до 6 км.