ФСВТС РФ: к настоящему времени обращения от Индии на поставку комплексов "Панцирь" не поступали

Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1" во время совместных российско-сербских учений ПВО "Славянский щит" в Сербии.

Бангалор (Индия). 3 февраля. ИНТЕРФАКС - Индия не обращалась к РФ с заявкой на приобретение зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С1", сообщил "Интерфаксу" заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Владимир Дрожжов.

"К настоящему времени обращения от индийской стороны на поставку ЗРПК "Панцирь" не поступали", - сообщил Дрожжов на выставке Aero India 2021.

Индийские СМИ в середине 2020 года сообщали, что Дели может использовать эти комплексы для прикрытия приобретаемых у РФ систем С-400 (концерн ВКО "Алмаз-Антей).

Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С" (разработан КБ приборостроения имени Шипунова, холдинг "НПО "Высокоточные комплексы") предназначен для ближнего прикрытия гражданских и военных объектов от средств воздушного нападения в любой погодно-климатической и радиоэлектронной обстановке днем и ночью. Комплекс может осуществлять защиту обороняемого объекта от наземных и надводных угроз.