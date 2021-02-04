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Интерфакс-АВН

РФ пока не получала заявки Индии на покупку Су-57, но интерес к нему есть - замглавы ФСВТС

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Многоцелевой истребитель пятого поколения Т-50 ПАК ФА
Многоцелевой истребитель пятого поколения Т-50 ПАК ФА.
Источник изображения: © РИА Новости / Александр Вильф

Также не поступало предложений о совместной разработке индийского истребителя пятого поколения AMCA

Бангалор (Индия). 3 февраля. ИНТЕРФАКС - Индийские военные проявляют интерес к российскому истребителю пятого поколения Су-57, но конкретных обращений о поставке пока нет, сообщил "Интерфаксу" замглавы Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Владимир Дрожжов.

"Что касается Су-57, конкретные обращения по данному истребителю до настоящего времени не поступали. Однако заинтересованность индийских ВВС к нему имеется", - сказал Дрожжов.

Отвечая на вопрос о возможности участия России в индийском проекте среднего истребителя пятого поколения AMCA, Дрожжов заявил: "Мы пока не получали от индийских партнеров предложения к участию в разработке".

Ранее Индия и Россия планировали вести совместную разработку перспективного многофункционального истребителя пятого поколения (FGFA), однако Индия заявила о своем решении приостановить участие в проекте, когда стороны уже согласовали и парафировали проект контракта на опытно-конструкторскую работу. При этом Москва не раз предлагала возобновить переговоры по этой теме с учетом прогресса в разработке российского истребителя пятого поколения Су-57.

В ноябре 2019 года глава "Ростеха" Сергей Чемезов назвал Индию в числе стран, которые могут всерьёз рассмотреть возможность покупки российских истребителей пятого поколения.

Как сообщал "Интерфакс", в августе 2019 года стало известно, что Су-57 получил экспортную документацию, и теперь можно начинать переговоры о его продаже иностранным заказчикам. Вскоре после этого Су-57Э был впервые представлен на статической экспозиции авиасалона МАКС и показан президенту Турции Реджепу Эрдогану. По итогам выставки "Рособоронэскпорт" заявил о резком росте интереса к Су-57 со стороны иностранных заказчиков.

В то же время глава ФСВТС Дмитрий Шугаев заявлял, что продажа Су-57 будет возможна только после массовых поставок российским Вооруженным силам. Курирующий оборонно-промышленный комплекс вице-премьер Юрий Борисов также говорил, что экспорт российского истребителя пятого поколения планируется только после принятия его на вооружение ВКС РФ.

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Персоны
Борисов Юрий
Чемезов Сергей
Шугаев Дмитрий
Эрдоган Реджеп
Проекты
Истребитель 5 поколения
МАКС-20XX
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