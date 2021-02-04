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Интерфакс-АВН

Контракт на поставку ПЗРК "Игла" Индии может быть вскоре подписан - ФСВТС России

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Военнослужащий с ПЗРК "Игла"
Военнослужащий с ПЗРК "Игла".
Источник изображения: © РИА Новости / Михаил Воскресенский

Бангалор. 3 февраля. ИНТЕРФАКС - Москва и Дели завершают обсуждение контракта на поставку и лицензионное производство переносных зенитных ракетных комплексов "Игла", сообщил заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Владимир Дрожжов.

"Работа по подготовке к заключению между нашими странами контракта на поставку и лицензионное производство переносных зенитных ракетных комплексов "Игла-С" находится на завершающей стадии", - сказал Дрожжов "Интерфаксу" на выставке Aero India 2021.

Как сообщалось, в конце 2018 года Россия выиграла индийский тендер на $1 млрд - переносной зенитный ракетный комплекс (ПЗРК) "Игла-С" обошел французский комплекс Mistral и шведский RBS 70 NG.

Всего Индия планирует закупить 5 тыс 175 ракет, а также пусковые установки и другую сопутствующую технику, в том числе для установки ПЗРК на легкие автомобили. При этом 2 тыс 315 ракет должны быть поставлены в собранном состоянии, 1 тыс 260 - в полусобранном состоянии, 1 тыс - в разобранном состоянии и еще 600 ракет будут произведены на государственном предприятии Bharat Dynamics Ltd.

В сентябре 2019 года глава ФСВТС России Дмитрий Шугаев заявил, что Россия и Индия обсуждают лицензионное производство ПЗРК "Игла-С" в рамках выигранного тендера.

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Индия
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Продукция
Игла ЗРК
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Персоны
Шугаев Дмитрий
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