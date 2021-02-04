Правительство Индии одобрило покупку у РФ 21 истребителя МиГ-29 и модернизацию ещё 59 машин - замглавы ФСВТС

Москва также передала Дели предложение о поставке 12 комплектов Су-30МКИ для сборки и шести вертолётов Ка-31

Бангалор (Индия). 3 февраля. ИНТЕРФАКС - Правительство Индии приняло решение купить у России 21 истребитель МиГ-29 и модернизировать еще 59 таких самолетов, сообщил "Интерфаксу" замглавы Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Владимир Дрожжов.

"Предложение на поставку 21 самолета и модернизацию 59 самолетов МиГ-29 передано индийской стороне. Правительством Республики Индии принято решение о закупке указанных самолетов. Ожидаем решение штаба ВВС Индии о проведении соответствующих тендерных процедур", - заявил Дрожжов.

По его словам, предложение о поставке шести вертолетов Ка-31 и технологических комплектов для производства 12 дополнительных самолетов Су-30МКИ также передано индийским партнерам.

"Ожидаем решение индийской стороны о проведении контрактных переговоров", - сказал замглавы ФСВТС.

Ранее в феврале посол Индии в Москве Венкатеш Варма заявил, что Дели ожидает получить российские МиГ-29 и Су-30 уже в этом году.

"Переговоры идут. Как только обе стороны утвердят цену и технические характеристики, мы подпишем контракт. Думаю, это произойдет в ближайшее время. Мы ожидаем, что поставки, в случае подписания контракта, могут начаться уже в этом году", - сказал Варма газете "Известия".

В феврале 2019 года замглавы ФСВТС Анатолий Пунчук сообщил "Интерфаксу", что от Индии получен запрос на закупку 21 истребителя МиГ-29UPG. В августе официальный представитель ведомства Мария Воробьева заявила, что Индии уже сделано коммерческое предложение, теперь ожидается ответ со стороны заказчика.

Кроме того, в ФСВТС заявляли, что Дели интересуется покупкой 12 истребителей Су-30МКИ для лицензионной сборки в Индии, а также 6 вертолетов радиолокационного дозора Ка-31.

В ведомстве рассчитывали, что все три контракта будут подписаны до конца 2020 года.