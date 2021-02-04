Подписание контрактов с Индией на истребители МиГ-29, Су-30 и вертолёты Ка-31 было отложено из-за коронавируса - замглавы ФСВТС РФ

Бангалор (Индия). 3 февраля. ИНТЕРФАКС - Распространение COVID-19 стало причиной затянувшихся переговоров с Индией о поставке истребителей МиГ-29, Су-30 и вертолетов Ка-31, сообщил "Интерфаксу" замглавы Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Владимир Дрожжов.

"Задержка с заключением контрактов по данной авиационной технике, по нашей оценке, связана прежде всего с распространением коронавирусной инфекции", - заявил Дрожжов.

"Отсутствие до последнего времени регулярного авиасообщения между странами существенно затрудняло проведение контрактных переговоров. Тем не менее, переговорный процесс идет", - сказал замглавы ФСВТС.

Ранее в ведомстве рассчитывали, что все три контракта будут подписаны до конца 2020 года.

"Мы знаем, что в силу объективных причин руководство Индии решило ускорить выделение средств на закупку указанной авиационной техники. Переговоры уже проводятся. Рассчитываем на подписание контрактов, в том числе по шести вертолетам Ка-31, до конца 2020 года", - заявили в ФСВТС в августе прошлого года.

Запрос от Индии на закупку 21 истребителя МиГ-29UPG был получен в начале 2019 года, сообщил тогда "Интерфаксу" замглавы ФСВТС Анатолий Пунчук. В августе того же года официальный представитель ведомства Мария Воробьева заявила, что Индии уже сделано коммерческое предложение, теперь ожидается ответ со стороны заказчика.