Войти
Интерфакс-АВН

Подписание контрактов с Индией на истребители МиГ-29, Су-30 и вертолёты Ка-31 было отложено из-за коронавируса - замглавы ФСВТС РФ

332
0
0
Истребитель Су-30МКИ индийских ВВС
Истребитель Су-30МКИ индийских ВВС.
Источник изображения: defensenews.com

Бангалор (Индия). 3 февраля. ИНТЕРФАКС - Распространение COVID-19 стало причиной затянувшихся переговоров с Индией о поставке истребителей МиГ-29, Су-30 и вертолетов Ка-31, сообщил "Интерфаксу" замглавы Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Владимир Дрожжов.

"Задержка с заключением контрактов по данной авиационной технике, по нашей оценке, связана прежде всего с распространением коронавирусной инфекции", - заявил Дрожжов.

"Отсутствие до последнего времени регулярного авиасообщения между странами существенно затрудняло проведение контрактных переговоров. Тем не менее, переговорный процесс идет", - сказал замглавы ФСВТС.

Ранее в ведомстве рассчитывали, что все три контракта будут подписаны до конца 2020 года.

"Мы знаем, что в силу объективных причин руководство Индии решило ускорить выделение средств на закупку указанной авиационной техники. Переговоры уже проводятся. Рассчитываем на подписание контрактов, в том числе по шести вертолетам Ка-31, до конца 2020 года", - заявили в ФСВТС в августе прошлого года.

Запрос от Индии на закупку 21 истребителя МиГ-29UPG был получен в начале 2019 года, сообщил тогда "Интерфаксу" замглавы ФСВТС Анатолий Пунчук. В августе того же года официальный представитель ведомства Мария Воробьева заявила, что Индии уже сделано коммерческое предложение, теперь ожидается ответ со стороны заказчика.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Россия
Продукция
Ка-31
МиГ-29
Су-30
Компании
ФСВТС РФ
Проекты
2020-й год
Похожие новости
04.02.2021
Правительство Индии одобрило покупку у РФ 21 истребителя МиГ-29 и модернизацию ещё 59 машин - замглавы ФСВТС
24.08.2020
Россия планирует подписать новые контракты с Индией по истребителям и вертолетам в этом году - ФСВТС
07.02.2020
Контракт на поставку Индии 21 истребителя МиГ-29 могут подписать до конца года - ФСВТС РФ
03.06.2015
Проекция силы
18.07.2012
Дмитрий Рогозин в ходе визита в Индию обсудит широкий спектр вопросов по тематике двустороннего ВТС
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 04.02 11:27
  • 2
На Украине изготовят один «парадный» танк «Оплот» за весь год
  • 04.02 11:16
  • 172
Танк «Армата» пойдет в серийное производство
  • 04.02 11:03
  • 2
Растратчики госсредств спокойно покидают Россию
  • 04.02 10:32
  • 2
Москва и Дели достигли предварительной договоренности о совместном производстве истребителей МиГ-35 - замглавы ФСВТС РФ
  • 04.02 10:28
  • 167
Космонавтика Илона Маска
  • 04.02 10:05
  • 55
Forbes (США): российская роботизированная субмарина с грязной бомбой «абсурдна», но Москва все равно строит для нее базу
  • 04.02 09:52
  • 27
Новый «стратег» исправит проблемы российских бомбардировщиков
  • 04.02 09:39
  • 21
Задачи МиГ-41 мог бы решить совсем другой самолет
  • 04.02 08:50
  • 62
Украина закупила 52 корабля: будут ли они воевать или стоять у причала? Оценка контрактов 2020-го (Цензор.НЕТ, Украина)
  • 04.02 08:25
  • 2
Проект модернизации истребителей Су-30МКИ для Индии находится на этапе обсуждения
  • 04.02 05:04
  • 2
Корпорация "МиГ" ищет в Нижнем Новгороде летчиков-испытателей через HeadHunter
  • 04.02 04:11
  • 2
The National Interest (США): российская армия столкнется с демографическим кризисом
  • 04.02 02:22
  • 1
Получен запрос от Индии на поставку палубных истребителей МиГ-29К/КУБ - замглавы ФСВТС РФ
  • 04.02 02:12
  • 1
Более 200 образцов военной продукции покажет РФ на авиакосмической выставке "Аэро Индия"
  • 04.02 02:12
  • 1
Индия купит у России 21 истребитель МиГ-29