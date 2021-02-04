Индия остается в числе ключевых покупателей российского оружия - "Рособоронэкспорт"

Бангалор. 3 февраля. ИНТЕРФАКС - РФ и Индия продолжают плотное сотрудничество на оружейном рынке, сообщил глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.

"Рособоронэкспорт" готов к сотрудничеству с Индией по любым направлениям. По итогам 2020 года Индия вошла в топ-5 стран-получателей российской ПВН (продукции военного назначения)", - заявил Михеев "Интерфаксу" на выставке Aero India 2021.

По его словам, Россия и Индия на протяжении десятков лет поддерживают и наращивают взаимовыгодное стратегическое партнерство.

"С каждым годом военно-техническое сотрудничество между нашими странами крепнет. Нам очень важно иметь такого сильного и надежного партнера в мире, как Индия", - сказал Михеев.

Как сообщалось, в начале октября 2018 года "на полях" российско-индийских переговоров на высшем уровне был подписан контракт на поставку Индии систем ПВО С-400 "Триумф". Индия получит пять полковых комплектов С-400, сумма сделки превышает $5 млрд. Ожидается, что первые поставки пройдут до конца 2021 года.

В апреле 2019 года стало известно, что Россия приступила к реализации контракта на строительство многоцелевых сторожевых фрегатов проекта 11356 для Индии.

В марте 2019 в индийском городе Корва было открыто совместное российско-индийское предприятие "Индо-Рашн Райфлз Прайвет Лимитед" (Indo-Russian Rifles Private Limited) по производству автоматов Калашникова "двухсотой" серии. Генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев сообщал, что проект предусматривает выпуск 750 тыс. автоматов.