Исполнение контракта на поставку Индии 1 тыс. авиационных ракет будет завершено в 2022 году - ФСВТС

Бангалор. 3 февраля. ИНТЕРФАКС - Россия в 2022 году исполнит контракт на поставку Индии 1 тыс. авиационных ракет, сообщил "Интерфаксу" замглавы Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Владимир Дрожжов.

"Выполнение контрактов на поставку Индии 1 тыс. авиационных ракет различного назначения осуществляется в соответствии с графиком. Поставка последней партии данного вида боеприпасов предполагается в августе 2022 года",- сказал Дрожжов на выставке Aero India 2021.

30 июля 2019 года в пресс-службе ФСВТС РФ сообщили о заключении крупных контрактов на поставку Индии около тысячи авиационных ракет различного назначения.

Ранее агентство ANI сообщило, что ВВС Индии подписали с Россией контракт на поставку ракет "воздух-воздух" стоимостью более $200 млн. Речь идет о ракетах Р-27 для установки на боевые самолеты Су-30МКИ.