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Интерфакс-АВН

Первый полк ЗРС С-400 поступит в Индию до конца этого года - ФСВТС

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Радар дальнего обнаружения 92Н6А ЗРК С-400
Радар дальнего обнаружения 92Н6А ЗРК С-400.
Источник изображения: Фото: commons.wikimedia.org

Индийские специалисты начали обучаться в РФ эксплуатации С-400

Бангалор. 3 февраля. ИНТЕРФАКС - Индия получит первый полк зенитной ракетной системы (ЗРС) С-400 до конца 2021 года, заявил "Интерфаксу" замглавы Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Владимир Дрожжов.

"Поставка Индии зенитной ракетной системы С-400 ведется по графику. Первый полк предполагается поставить до конца текущего года", - заявил Дрожжов на выставке Aero India 2021.

Он сообщил, что индийские специалисты в январе прибыли в Россию и приступили к обучению работе с данной системой.

Официально сообщалось, что в начале октября 2018 года "на полях" российско-индийских переговоров на высшем уровне был подписан контракт на поставку Индии систем ПВО С-400 "Триумф" (АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей"). По контракту общей стоимостью $5,43 млрд. Индия получит пять полковых комплектов С-400.

14 февраля 2019 года вице-премьер Юрий Борисов заявил, что РФ начала получать аванс от Индии за С-400. Через несколько дней глава Минпромторга РФ Денис Мантуров сообщил о начале производства С-400 для Индии.

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Страны
Индия
Россия
Продукция
С-400 Триумф
Компании
Алмаз-Антей
Минпромторг РФ
ФСВТС РФ
Персоны
Борисов Юрий
Мантуров Денис
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