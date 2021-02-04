Войти
Интерфакс-АВН

Москва и Дели достигли предварительной договоренности о совместном производстве истребителей МиГ-35 - замглавы ФСВТС РФ

585
2
+1
МиГ-35
Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин во время презентации новейшего многоцелевого истребителя МиГ-35.
Источник изображения: © Марина Лысцева/ТАСС

Бангалор (Индия). 3 февраля. ИНТЕРФАКС - Москва и Дели предварительно договорились о совместном производстве МиГ-35 в случае победы РФ в тендере на 110 истребителей, сообщил "Интерфаксу" замглавы Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Владимир Дрожжов.

"Достигнута предварительная договоренность с индийской корпорацией HAL о совместном участии в проекте", - заявил Дрожжов.

По его словам, "Рособоронэкспорт" уже направил индийской стороне предложение о поставке истребителей МиГ-35 в рамках полученного запроса на информацию (RFI), а в ходе авиасалона МАКС-2019 были проведены полеты индийских летчиков на МиГ-35.

"Ожидаем объявление индийской стороной тендера на поставку самолетов. Но более быстрая и надежная работа по этому вопросу и поставка самолетов может быть организована на основе межправительственного соглашения", - сказал замглавы ФСВТС.

В феврале 2019 года замглавы ФСВТС Анатолий Пунчук сообщил "Интерфаксу", что Россия получила приглашение к участию в индийском тендере на 110 истребителей и намерена предложить авиационный комплекс МиГ-35, продолжающий линейку самолетов семейства "МиГ", уже стоящих на вооружении индийских вооруженных сил.

В свою очередь источник "Интерфакса" в сфере военно-технического сотрудничества заявил, что для участия в этом тендере помимо МиГ-35 будут предложены и Су-35, так как "пока неизвестна точная конфигурация пожеланий индийского заказчика".

Помимо российских истребителей, в этом тендере планируют участвовать американские F/A-18 и F-16 Fighting Falcon, европейский Eurofighter Typhoon, французский Rafale, а также шведский Gripen E.

Ранее сообщалось, что по условиям тендера на закупку 110 многоцелевых истребителей для ВВС Индии, 17 из них должны быть поставлены готовыми, а остальные 93 построены в Индии по лицензии местным "стратегическим партнером". Также задание требует широкой передачи технологий индийскому производителю и подготовки индийских кадров. Источники в министерстве обороны Индии сообщали, что стоимость программы закупки оценивается в $15-$18 млрд.

В корпорации "МиГ" ранее выражали готовность поставить МиГ-35 в Индию на эксклюзивных условиях, в том числе передать уникальные технические решения и локализовать производство истребителей на территории страны.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Россия
США
Франция
Швеция
Продукция
EF-2000
F-16
F-18
Gripen NG
Rafale
МиГ-35
Су-35
Компании
HAL
МиГ РСК
Минoбороны РФ
РОЭ
ФСВТС РФ
Проекты
МАКС-20XX
Похожие новости
04.03.2019
Русское оружие в Бангалоре
29.05.2015
Медленная смерть праматери всех тендеров
25.02.2013
Жаркое небо Бангалора
23.08.2011
Интерес к российским средствам ПВО будет расти
25.05.2010
«Рособоронэкспорт» уверен в победе МиГ-35 в индийском тендере
2 комментария
№1
04.02.2021 02:23
Цитата, q
Москва и Дели предварительно договорились о совместном производстве МиГ-35 в случае победы РФ в тендере на 110 истребителей,

Не хвалились бы раньше времени.....
+2
Сообщить
№2
04.02.2021 10:32
индийцы изобрели машину времени и вернулись назад на 15 лет, не иначе...колесо Сансары всё крутится для ВВС Индии...

0
Сообщить
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 04.02 11:27
  • 2
На Украине изготовят один «парадный» танк «Оплот» за весь год
  • 04.02 11:16
  • 172
Танк «Армата» пойдет в серийное производство
  • 04.02 11:03
  • 2
Растратчики госсредств спокойно покидают Россию
  • 04.02 10:32
  • 2
Москва и Дели достигли предварительной договоренности о совместном производстве истребителей МиГ-35 - замглавы ФСВТС РФ
  • 04.02 10:28
  • 167
Космонавтика Илона Маска
  • 04.02 10:05
  • 55
Forbes (США): российская роботизированная субмарина с грязной бомбой «абсурдна», но Москва все равно строит для нее базу
  • 04.02 09:52
  • 27
Новый «стратег» исправит проблемы российских бомбардировщиков
  • 04.02 09:39
  • 21
Задачи МиГ-41 мог бы решить совсем другой самолет
  • 04.02 08:50
  • 62
Украина закупила 52 корабля: будут ли они воевать или стоять у причала? Оценка контрактов 2020-го (Цензор.НЕТ, Украина)
  • 04.02 08:25
  • 2
Проект модернизации истребителей Су-30МКИ для Индии находится на этапе обсуждения
  • 04.02 05:04
  • 2
Корпорация "МиГ" ищет в Нижнем Новгороде летчиков-испытателей через HeadHunter
  • 04.02 04:11
  • 2
The National Interest (США): российская армия столкнется с демографическим кризисом
  • 04.02 02:22
  • 1
Получен запрос от Индии на поставку палубных истребителей МиГ-29К/КУБ - замглавы ФСВТС РФ
  • 04.02 02:12
  • 1
Более 200 образцов военной продукции покажет РФ на авиакосмической выставке "Аэро Индия"
  • 04.02 02:12
  • 1
Индия купит у России 21 истребитель МиГ-29