Получен запрос от Индии на поставку палубных истребителей МиГ-29К/КУБ - замглавы ФСВТС РФ

Корабельные истребители МиГ-29К/КУБ авиации ВМС Индии на авиабазе Ганза (Даболим) в Гоа, 2016 год.

Бангалор (Индия). 3 февраля. ИНТЕРФАКС - Россия получила запрос от Индии на поставку новой партии палубных истребителей МиГ-29К/КУБ, сообщил "Интерфаксу" замглавы Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Владимир Дрожжов.

"Предварительный запрос на поставку палубных истребителей МиГ-29К/КУБ от индийской стороны получен. Направлены соответствующие предложения", - заявил Дрожжов.

По его словам, в настоящее время РФ ожидает объявление тендера на поставку этих самолетов, но более быстрая и надежная работа может быть организована на основе межправительственного соглашения.

"Оснащение авианосца "Викрант" однотипными самолетами МиГ-29К/КУБ и дальнейшее их боевое применение позволит существенно сократить расходы как на их эксплуатацию, так и на обучение личного состава, эксплуатирующего данную технику. Все это создаст условие для взаимодополнения боевой авиационной техники, применяемой на авианосцах "Викрант" и "Викрамадитья" и расширит возможности индийской авианосной группировки", - отметил замглавы ФСВТС.