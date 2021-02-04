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Интерфакс-АВН

Получен запрос от Индии на поставку палубных истребителей МиГ-29К/КУБ - замглавы ФСВТС РФ

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Корабельные истребители МиГ-29К/КУБ авиации ВМС Индии на авиабазе Ганза (Даболим) в Гоа, 2016 год
Корабельные истребители МиГ-29К/КУБ авиации ВМС Индии на авиабазе Ганза (Даболим) в Гоа, 2016 год.
Источник изображения: www.india.com

Бангалор (Индия). 3 февраля. ИНТЕРФАКС - Россия получила запрос от Индии на поставку новой партии палубных истребителей МиГ-29К/КУБ, сообщил "Интерфаксу" замглавы Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Владимир Дрожжов.

"Предварительный запрос на поставку палубных истребителей МиГ-29К/КУБ от индийской стороны получен. Направлены соответствующие предложения", - заявил Дрожжов.

По его словам, в настоящее время РФ ожидает объявление тендера на поставку этих самолетов, но более быстрая и надежная работа может быть организована на основе межправительственного соглашения.

"Оснащение авианосца "Викрант" однотипными самолетами МиГ-29К/КУБ и дальнейшее их боевое применение позволит существенно сократить расходы как на их эксплуатацию, так и на обучение личного состава, эксплуатирующего данную технику. Все это создаст условие для взаимодополнения боевой авиационной техники, применяемой на авианосцах "Викрант" и "Викрамадитья" и расширит возможности индийской авианосной группировки", - отметил замглавы ФСВТС.

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Страны
Индия
Россия
Продукция
Адмирал Горшков
МиГ-29К
Компании
ФСВТС РФ
Проекты
Авианосец
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1 комментарий
№1
04.02.2021 02:22
Цитата, q
Россия получила запрос от Индии на поставку новой партии палубных истребителей МиГ-29К/КУБ,

похоже америкосы за свой Ф-18 слишком много требований запросили от индии
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