«Тип 15» — танк для Гималаев

Народно-освободительная армия Китая традиционно проявляет большой интерес к лёгким танкам, необходимым для действий в горной местности со слаборазвитой дорожной сетью. В последние годы на смену устаревшим машинам начали поступать новые лёгкие танки «тип 15», вобравшие в себя передовые достижения танкостроения.

В послевоенное время класс основных боевых танков (ОБТ) отправил на свалку истории тяжёлые танки, но с лёгкими подобный «фокус» не удался. Развитие этого класса боевых машин продолжается в ряде стран мира. Не стала исключением и Китайская Народная Республика (КНР), чья промышленность освоила производство, а армия приняла на вооружение лёгкий танк «тип 15».

Для чего нужны лёгкие танки?

Можно выделить две основные области, в которых лёгкие танки имеют неоспоримое преимущество над ОБТ. Первая из них — это морские десантные операции, для которых вполне уместными являются лёгкие плавающие танки. Вторая — действия в труднодоступных местностях без развитой дорожной сети. Для таких условий танк не обязательно должен быть амфибийным, но желательно более лёгким, чем ОБТ, чтобы обеспечить проходимость по слабым грунтам и мостам малой грузоподъёмности. Обе эти области важны с точки зрения военно-политического руководства КНР и командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Для обеих областей применения НОАК располагала соответствующими боевыми машинами. Амфибийный «тип 63» создали на базе советского плавающего танка ПТ-76. Орудие калибра 76 мм не устраивало китайских военных, считавших его слишком слабым, поэтому «тип 63» получил более мощную 85-мм пушку в новой башне. Масса танка увеличилась, и для сохранения возможности плавать китайцам пришлось переделать его корпус, увеличив объём.

Лёгкий танк «тип 62» Источник изображения: military-today.com

Функции боевой машины для труднодоступной местности (в китайских условиях это горы и возвышенности, занимающие три четверти территории страны) выполнял лёгкий танк «тип 62». Он также имеет советские корни, хотя у него и нет прямого серийного предшественника. В 1949 году специалисты Уралвагонзавода разработали облегчённый вариант танка Т-54. Советских военных этот проект не заинтересовал, и его техническую документацию передали китайским товарищам. Те проект доработали, заменив 100-мм пушку на 85-мм, и запустили в серийное производство, продолжавшееся до конца 80-х годов.

К началу ХХI века оба лёгких танка уже устарели и требовали замены. История создания нового плавающего танка заслуживает отдельной публикации, в этом материале мы остановимся на лёгком «танке для Гималаев».

Новое поколение

В 2011 году в сети появились первые сообщения о разработке в КНР нового лёгкого танка. «Неофициальные» фотографии, несмотря на их плохое качество, позволили определить некоторые черты облика новой машины — в частности, стало ясно, что она не является плавающей. Некоторые экспертов высказывали мнение, что новая машина является всего лишь испытательным стендом, предназначенным для отработки силовой установки, подвески и системы управления огнём (СУО). Когда же среди попавших в интернет фотографий начали встречаться снимки железнодорожных составов, перевозящих новые машины, то стало ясно, что речь идёт, как минимум, о предсерийной партии, предназначенной для войсковых испытаний.

Танк «тип 15» предназначен для действий в горной местности Источник изображения: globaltimes.cn

Изучая имеющиеся фотоматериалы, можно выделить несколько вариантов лёгкого танка и проследить его эволюцию в ходе доводки. На самых ранних фотографиях видно, что крыша корпуса плоская. Более поздние экземпляры имеют приподнятую крышу в районе моторно-трансмиссионного отделения. Вероятно, это вызвано установкой более мощного двигателя либо более производительной системы очистки воздуха — или же и того, и другого одновременно. Менялись опорные катки, состав и расположение элементов СУО, модули дополнительного бронирования, фальшборт. В общем, наглядно прослеживается стремление создать танк, отвечающий самым современным требованиям.

Ни дата производства нового лёгкого танка, ни объём выпуска точно не известны. Обозначение «тип 15» намекает, что его приняли на вооружение в 2015 году. Но в НОАК поставки новых боевых машин начинаются, как правило, с отставанием от обозначения на несколько лет. Считается, что танки «тип 15» появились в строевых частях примерно три года спустя — в 2018 году. Официальная же «премьера» нового лёгкого танка состоялась на параде 1 октября 2019 года. Необходимо также прояснить ещё одну деталь — обозначение «тип 15» применяется, скорее, по инерции. Согласно китайской официальной номенклатуре, танк именуется ZTQ-15, где первая буква обозначает класс — бронированную машину (Zhuangjia cheliang), вторая — подкласс (танк — Tanke), а третья — тип шасси (лёгкое гусеничное — Qingxing).

Танки «тип 15» на параде 1 октября 2019 года. Машины имеют «пустынную» окраску и несут на башнях эмблему — стилизованное изображение головы леопарда Источник изображения: globalsecurity.org

Особенности конструкции

Компоновка лёгкого танка «тип 15» классическая (впереди находится отделения управления, за ним — боевое, а в корме — моторно-трансмиссионное). Конструкция корпуса и башни сварная, из стальных плит. В наиболее уязвимых местах защита танка усилена модулями дополнительной брони. О конструкции таких модулей пока можно судить только по аналогии с другой бронетехникой китайского производства. Вероятно, каждый такой модуль содержит несколько сравнительно тонких плит из стали различной твёрдости (возможно, с керамическим покрытием). Безусловно, это усиливает защищённость боевой машины, но есть одно «но» — танк «тип 15» весит порядка 30-33 т, поэтому его броня, даже усиленная дополнительными модулями, вряд ли способна противостоять современным ПТУР и бронебойным снарядам пушек основных боевых танков.

Рабочее место механика-водителя смещено влево от продольной оси машины. Доступ к нему обеспечивается через люк, открывающийся поворотом влево. Механик-водитель располагает тремя перископами, а для вождения ночью имеется тепловизионная камера. Нижний лобовой броневой лист корпуса усилен модулями дополнительного бронирования прямоугольной формы.

Почти вертикальные боковые стенки башни дополнительно защищены противокумулятивными экранами в виде стальных листов, образующих своеобразные «карманы», а лобовая проекция прикрыта клиновидными модулями дополнительного бронирования. Кормовая ниша большого объёма несколько уже самой башни, а её борта также прикрыты противокумулятивными экранами, но не сплошными, а решётчатыми. По бокам ниши установлены шесть пар дымовых гранатомётов.

В башне размещаются командир танка (справа) и наводчик (слева). Доступ к их рабочим местам обеспечивают два люка в крыше (крышка левого люка откидывается вперёд, а правого — назад). По окружности командирского люка смонтированы шесть перископических наблюдательных приборов. Перед командирским люком на цоколе установлена поворотная головка обзорно-прицельного прибора, а перед люком наводчика — неподвижный прицел. Оба прибора — командира и наводчика — являются комбинированными дневными/ночными и имеют встроенные лазерные дальномеры. Система управления оружием позволяет реализацию режима «охотник-убийца», то есть автоматической передачи цели от командира наводчику. Над стволом орудия установлен радиолокационный измеритель начальной скорости снарядов, а сзади башни — мачта с датчиками метеостанции. По углам башни расположены датчики системы предупреждения о лазерном облучении.

Вид на танк сверху. Хорошо видны «карманы», образованные противокумулятивными экранами по бортам башни, вышибная панель над магазином автомата заряжания, расположение люков, прицелов и дымовых гранатомётов Источник изображения: armourinscale.wordpress.com

Танк вооружён 105-мм нарезным орудием, представляющим собой усовершенствованный вариант британской пушки L7, выпуск которой был налажен в Китае. Бронебойный оперённый подкалиберный снаряд этого орудия способен пробить до 500 мм гомогенной брони, что существенно меньше, чем снаряды 120-мм и 125-мм орудий. Кроме того, в боекомплект орудия входят кумулятивный и осколочно-фугасный снаряды. Сообщается, что танк способен применять и ПТУРы с лазерным наведением и дальностью стрельбы до 5 км, разработанные в Китае на основе российских 9М117 «Бастион».

Боекомплект орудия составляет 38 снарядов. Часть из них находится в механизме заряжания, магазин которого расположен в кормовой нише башни. Подача выстрелов в магазин производится снаружи машины, через люки в задней стенке ниши башни. Для обеспечения безопасности командира и наводчика в случае детонации боекомплекта в крыше над магазином автомата заряжания устроена вышибная панель, обеспечивающая выход ударной волны.

Танк «тип 15» на железнодорожной платформе. Машина несёт уже знакомую нам эмблему (голову леопарда), но окрашена в лесной камуфляж Источник изображения: armourinscale.wordpress.com

Дополнительным вооружением танка являются два пулемёта: спаренный с орудием 7,62-мм, а также 12,7-мм QJC-88. Последний установлен в дистанционно управляемом модуле на крыше башни. Такой модуль особенно важен ввиду «горного» амплуа танка — он позволяет поражать цели на склонах, недоступные для орудия и спаренного с ним пулемёта из-за ограниченного угла возвышения.

Сведения о силовой установке танка пока официально не опубликованы. Несомненно одно: танк оборудован дизельным двигателем, но вот каким именно — неясно. Исходя из схожести выхлопных устройств, некоторые эксперты, полагают, что на «типе 15» установлен тот же двигатель, что и на танке VT-2 (экспортном варианте основного боевого танка «тип 96») мощностью 800 л.с. По другим сведениям, на танке установлен более мощный, 1000-сильный дизель.

Танк «тип 15» на трейлере. Чтобы машина «вписалась» в габариты по ширине, бортовые экраны демонтировали — это позволяет рассмотреть устройство ходовой части Источник изображения: armourinscale.wordpress.com

Фотографии прототипов лёгкого танка позволяют предположить наличие гидропневматической подвески, позволяющей изменять клиренс. Возможно, на серийных машинах применена более простая торсионная подвеска. Ходовая часть применительно к одному борту состоит из шести опорных катков малого диаметра, трёх поддерживающих роликов, ведущего и направляющего колёс.

Экспортный вариант

В 2016 году состоялась презентация VT-5 — экспортного варианта лёгкого танка «тип 15», продвигаемого на внешние рынки корпорацией NORINCO (North Industries Corporation). Этот вариант имеет весьма заметные отличия от базовой машины. Рабочее место механика-водителя расположено по центру — это облегчает вождение на узких участках дорог, мостах и переправах. Весьма нетипичной является конструкция люка механика-водителя — он сдвигается без поворота. Верхний лобовой лист корпуса на «типе 15» установлен почти горизонтально, а на VT-5 он состоит из двух частей — горизонтальной (на ней расположен люк механика-водителя) и наклонной, соединённой с нижним лобовым листом.

Экспортный танк VT-5 отличается, в частности, расположением рабочего места механика-водителя Источник изображения: cctv.cn

Башня VT-5 меньше отличается от башни «типа 15», но она имеет некоторую специфику: обзорно-прицельный прибор командира расположен значительно ниже, оба люка откидываются вперёд, нет датчиков системы предупреждения о лазерном облучении. Вместо 12,7-мм пулемёта на дистанционно управляемой установке по желанию заказчика может быть смонтирован автоматический гранатомёт QLZ-87 (производится в двух калибрах — 35 либо 40 мм).

На VT-5 установлен дизельный двигатель FX0012 мощностью 1000 л.с. и сблокированная с ним автоматическая коробка передач. По другим данным, танк оборудован восьмицилиндровым дизелем «серии 150», развивающим несколько меньшую мощность (880 л.с.).

В апреле 2019 года начались поставки VT-5 первому зарубежному заказчику — Бангладеш. Эта страна, являющаяся традиционным потребителем китайской бронетехники, заказала 44 лёгких танка — количество, достаточное для укомплектования одного полка. С учётом того, что в планах армии Бангладеш перевооружение ещё двух полков, количество приобретаемых VT-5 может достичь полутора сотен. Интерес к VT-5 проявляет и Пакистан, чьей армии отнюдь не лишними будут лёгкие танки, приспособленные для боевых действий в горной местности.

Перспективы

Поступление на вооружение НОАК нового лёгкого танка позволит заменить безнадёжно устаревшие танки «тип 62». Танк «тип 15» существенно превосходит своего предшественника по вооружению, защищённости и подвижности. Более того, современная СУО обеспечивает «типу 15» потенциальное преимущество даже в бою против не подвергшихся модернизации основных боевых танков прежнего поколения — например, индийских Т-72. Сравнительно небольшая масса положительно сказывается на стратегической мобильности: например, китайский военно-транспортный самолёт Y-20 может за один рейс перевозить два танка «тип 15», но только один основной боевой танк «тип 99».

Танки «тип 15» на учениях в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Источник изображения: globaltimes.cn

Танки «тип 15» поступают на вооружение бригад НОАК, дислоцированных в горных районах страны. В частности, отмечено участие этих машин в учениях, проходивших в Синьцзян-Уйгурском автономном округе, на высоте 4700 м над уровнем моря. Организация подразделений, вооружённых такими танками, пока не ясна. С одной стороны, традиционной для НОАК являлась «советская» схема организации танкового батальона, насчитывавшего 31 танк — три роты по 10 машин плюс танк командира батальона. С другой — в последнее время прослеживается переход к смешанной структуре батальонов (одна танковая рота с 14 машинами и три механизированные роты на БМП или БТР). Несомненно одно: появление новых лёгких танков в Гималаях станет весомым аргументом китайцев в противостоянии с Индией. Сухопутные войска Индии, не располагающие подобными машинами, в июле 2020 года получили санкцию правительства страны на закупку лёгких танков, предназначенных для действий в высокогорье.

Тактико-технические характеристики танка VT-5 Экипаж, чел. 3 Боевая масса, т 33-36 Длина по корпусу, м 7,5 Длина с пушкой, м 9,2 Ширина, м 3,3 Высота, м 2,5 Вооружение 105-мм пушка, 7,62-мм и 12,7-мм пулемёты Мощность двигателя, л.с. 1000 Максимальная скорость, км/ч 70 Запас хода, км 450 Преодолеваемые препятствия: ширина рва, м 2,5 высота стенки, м 0,85 глубина брода, м 1,1

Литература:

Visingr L. Lehký tank ZTQ-15. ATM, 2020, №2 Szulc M. Typ 15, czyli po co Chinam czołgi lekkie? Wojsko i Technika, 2020, №9 armyrecognition.com globalsecurity.org nationalinterest.org

Андрей Харук