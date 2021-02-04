Более 100 учений пройдет на территории ЦВО в феврале - командующий

Екатеринбург. 3 февраля. ИНТЕРФАКС - Более 100 учений различного уровня пройдет в войсках Центрального военного округа (ЦВО) в феврале, сообщил журналистам командующий войсками ЦВО Александр Лапин.

"В феврале проведем более 100 учений различного уровня в общевойсковых объединениях, соединениях и воинских частях Центрального военного округа. География маневров охватит три региона России: Урал, Сибирь и Поволжье, а также горные полигоны Республики Таджикистан", - сказал он.

В сообщении пресс-службы ЦВО отмечается, что подготовка к учениям будет проходить по модульному принципу: отработка задач в обороне, наступлении, в ходе разведывательных и иных действий начнется с отделений, а затем будет проходить все ступени до батальона, действующего в интересах полка или бригады.