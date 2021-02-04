США будут избегать ядерного конфликта, но модернизировать ядерный потенциал - Пентагон

Погрузка межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III для перевозки на военную базу в штат Юта. 2002 год.

Вашингтон. 3 февраля. ИНТЕРФАКС - Соединенные Штаты, модернизируя свой ядерный потенциал, будут стремиться к тому, чтобы избегать ядерного конфликта, завил журналистам официальный представитель Пентагона Джон Кирби.

"Мы не хотим, чтобы ситуация переросла в конфликт, дошла до такой стадии", - сказал он на брифинге, комментируя по просьбе журналиста высказывание главы стратегического командования США адмирала Чарльза Ричарда о возможности ядерной войны с Россией и Китаем.

По словам Кирби, министр обороны Ллойд Остин "безусловно, разделяет озабоченность адмирала в том, что это возможно".

"Министр, как, я думаю, вы слышали, безусловно, считает наш ядерный потенциал и его модернизацию ключевым приоритетом(...). Он знает, что его работа - защищать американский народ. А это означает наличие широкого спектра возможностей, которые это обеспечат, включая ядерные стратегические возможности", - отметил представитель Пентагона.

По его словам, Остин говорил о том, что "Китай - это растущий вызов для министерства, Россия явно представляет угрозу на многих фронтах, и что он относится к этому серьезно".

В то же время Кирби сказал: "Совершенно ясно, что предстоит проделать большую работу, и вы слышали, как госсекретарь (Энтони - ИФ) Блинкен упоминал об этом буквально на днях, что предстоит проделать большую работу в наших двусторонних отношениях с Китаем и с Россией".