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ТАСС

Запущенный 2 февраля аппарат Минобороны РФ внесли в главный каталог космических объектов

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Ракета-носитель "Союз-2.1б"
Ракета-носитель "Союз-2.1б".
Источник изображения: © Минобороны РФ/ТАСС, архив

Старт "Союза-2.1б" с военным спутником состоялся с космодрома Плесецк

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Российский военный спутник, запущенный во вторник на ракете "Союз-2.1б" с космодрома Плесецк, внесен в Главный каталог космических объектов российской системы контроля космического пространства, сообщает Минобороны РФ.

"Специалисты Центра контроля космического пространства Космических войск ВКС внесли в Главный каталог космических объектов российской системы контроля космического пространства информацию о новом космическом объекте - космическом аппарате Минобороны России, запущенном ракетой-носителем "Союз-2.1б" с космодрома Плесецк", - сказали в министерстве.

В военном ведомстве сообщили, что после выведения на орбиту космического аппарата, запущенного 2 февраля с космодрома Плесецк ракетой-носителем среднего класса "Союз-2.1б", офицеры Центра контроля космического пространства приступили к анализу и обработке координатной и некоординатной информации о новом космическом объекте для принятия его на сопровождение наземными средствами Главного центра разведки космической обстановки Космических войск ВКС.

Главный каталог космических объектов СККП представляет собой единую информационную базу данных, содержащую координатную и некоординатную информацию о каждом космическом объекте. Главный каталог предназначен для долговременного хранения орбитальной измерительной радиолокационной, оптической, радиотехнической и специальной информации о космических объектах искусственного происхождения на высотах от 120 км до 50 тыс. км.

В каталоге содержится информация о 1500 показателях характеристик каждого космического объекта, включая набор элементов орбит, достаточный для прогнозирования его движения с необходимой точностью, международный номер-идентификатор, данные о времени и месте пуска, типе объекта, назначении, массе, размере и другие данные.

Ежесуточно для поддержания Главного каталога космических объектов специалистами ЦККП Космических войск ВКС обрабатывается более 60 тыс. измерений.

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Плесецк
СККП
Союз-2 РН
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