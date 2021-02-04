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Вестник Мордовии

Какие задачи может выполнять тепловая машина спецобработки - УТМ-80М

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Источник изображения: Минобороны РФ

Отдельное соединение радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты Центрального военного округа впервые получит на вооружение универсальную тепловую машину УТМ-80М, оборудование которой позволяет проводить специальную обработку объектов высотой до 20 метров. Как сообщает пресс-служба ЦВО, поставка первого комплекса будет завершена в течение года.

УТМ-80М предназначена для дегазации, дезактивации и дезинфекции крупногабаритных объектов - зданий, вооружения и военной техники.

Машина способна выполнять специальную обработку с перемещением площадки оператора вдоль обрабатываемого объекта. УТМ-80М выполнена на шасси четырехосного военного грузовика КамАЗ-63501. Экипаж комплекса составляет три человека.

Особенность машины при практическом применении заключается в использовании на её базе краноманипуляторной установки.

Она позволяет использовать машину для специальной обработки военной техники Сухопутных войск: оперативно-тактических ракетных комплексов, танков, бронетранспортёров, боевых машин пехоты в труднодоступных местах и на марше.

Отдельное соединение РХБ защиты ЦВО, дислоцированное в Екатеринбурге, с 2018 года носит почетное наименование имени Героя Советского Союза генерал-полковника В.К. Пикалова.

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