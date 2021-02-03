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Industry Hunter

Иностранные IT-компании, работающие в Рунете, должны открыть представительства в России – поручение президента

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Социальные сети
Социальные сети.
Источник изображения: industry-hunter.com

Президент РФ утвердил перечень поручений по итогам заседания Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека, прошедшего 10 декабря 2020 года.

В частности, администрации президента совместно с правительством поручено подготовить и представить предложения по установлению дополнительных требований к зарубежным технологическим компаниям, осуществляющим деятельность в российском сегменте Интернета, в том числе в части, касающейся открытия представительств этих компаний на территории РФ.

Срок – 1 августа 2021 года.

Правительству РФ совместно с Советом при президенте по развитию гражданского общества и правам человека поручено разработать проект концепции обеспечения защиты прав и свобод человека и гражданина в цифровом пространстве РФ и проект плана мероприятий («дорожной карты») по её реализации, включающего в себя мероприятия по повышению цифровой грамотности граждан и их обучению навыкам информационной безопасности и «цифровой гигиены».

Доклад – до 1 августа 2021 года.

Министерству просвещения совместно с министерством науки и высшего образования, министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций и Советом при президенте по развитию гражданского общества и правам человека необходимо рассмотреть поступившие в ходе заседания Совета 10 декабря 2020 предложения, касающиеся совершенствования системы дистанционного образования, в том числе предложения о создании «родительских университетов».

Доклад – до 1 августа 2021 года.

Верховному Суду РФ рекомендовано проанализировать совместно с Генеральной прокуратурой практику применения статьи 280 Уголовного кодекса Российской Федерации («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности») и рассмотреть вопрос о возможности введения административной преюдиции (принятие судом без проверки фактов, ранее уже установленных в другом судебном заседании, при условии, что решение предшествующего суда вступило в законную силу – ред.) по указанной статье.

Доклад – до 1 июня 2021 года.

Напомним, на заседании Совета 10 декабря обсуждался в том числе законопроект о санкциях для иностранных интернет-платформ за цензуру в отношении граждан РФ и отечественных СМИ. Закон был подписан президентом в конце декабря.

Напомним, что с 1 февраля вступил в действие закон в соответствии с которым социальные сети сами обязаны выявлять и блокировать противоправную информацию. При выявлении противоправного контента, согласно закону, социальные сети должны незамедлительно ограничить доступ к нему. Если сами они оценить противоправность контента не могут, его следует направить в Роскомнадзор. Последний примет решение о блокировке. Владельцы заблокированных веб-страниц могут обжаловать решение, обративших сначала к владельцу соцсети, а в случае несогласия с решением компании, в Роскомнадзор.

Законом устанавливаются обязанности владельца социальной сети, доступ к которой в течение суток составляет более 500 тысяч пользователей, находящихся на территории РФ. В частности, владелец такой соцсети обязан создать в России своё представительство.

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Россия
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2020-й год
ИТ
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