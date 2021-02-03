Министр обороны России провел селекторное совещание с руководящим составом Вооруженных Сил

Министр обороны РФ Сергей Шойгу проводит селекторное совещание в Национальном центре управления обороной РФ в Москве.

ЦАМТО, 2 февраля. В Национальном центре управления обороной РФ под руководством главы военного ведомства генерала армии Сергея Шойгу 2 февраля состоялось тематическое селекторное совещание с руководящим составом Вооруженных Сил.

Начиная работу, министр обороны поздравил всех участников совещания с днем воинской славы России, – Днем разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве в 1943 году.

Далее глава военного ведомства предложил обсудить ситуацию с коронавирусной инфекцией в Вооруженных Силах <…>.

В своем выступлении министр обороны также особо подчеркнул, что в условиях ограничительных мер все мероприятия боевой подготовки выполняются планово.

Ежедневно на полигонах практически отрабатывают задачи свыше 100 тыс. военнослужащих с применением около 3 тыс. ед. вооружения и техники.

Надводные корабли, подводные лодки и суда обеспечения Военно-морского флота решают курсовые задачи.

В Военно-воздушных силах организованы учебно-тренировочные полеты. В январе часть из них проводилась в Арктической зоне. Экипажи выполнили задания над акваторией Северного Ледовитого океана с дозаправкой в воздухе.

По графику начался первый этап всеармейских соревнований в рамках подготовки к Армейским международным играм.

"Выполнение намеченных мероприятий боевой учебы позволит войскам решать весь комплекс стоящих перед ними задач", – отметил Сергей Шойгу.

Помимо пандемии, еще одним испытанием января, по заявлению главы военного ведомства, стали сильные морозы, особенно в северных районах, в Сибири, на Урале и Дальнем Востоке <…>.

Далее глава военного ведомства предложил обсудить ход реализации государственного оборонного заказа на поставку и сервисное обслуживание авиационной техники.

В прошлом году предприятия Объединенной авиастроительной корпорации поставили в Вооруженные Силы 147 летательных аппаратов, в том числе первый серийный многофункциональный истребитель Су-57. Совершили свои первые полеты модернизированные стратегические ракетоносцы Ту-160М и Ту-95МСМ. Завершены два долгосрочных контракта на поставку многоцелевых истребителей Су-35С и истребителей-бомбардировщиков Су-34.

"В текущем году важно наращивать производство по перспективным образцам вооружения – многофункциональным истребителям пятого поколения Су-57, новым тяжелым военно-транспортным самолетам Ил-76МД-90А", – сказал министр обороны.

Не менее важной задачей, по словам Сергея Шойгу, является воспроизводство модернизированных стратегических бомбардировщиков Ту-160М на Казанском авиационном заводе.

"Сегодня поговорим о том, как обеспечить планомерную загрузку авиационных предприятий и решить ряд технологических задач", – добавил глава военного ведомства.

Следующий вопрос повестки селекторного совещания касался Стратегии обеспечения единства измерений в Российской Федерации до 2025 года, которая напрямую затрагивает сферу военной безопасности государства.

Как отметил министр обороны, уже подготовлено свыше 200 специалистов, что позволило охватить обязательной метрологической экспертизой все разработки военной техники и существенно снизить в войсках число нарушений, относящихся к системе обеспечения единства измерений.

"На совещании обсудим ход выполнения Плана мероприятий по реализации государственной Стратегии", – цитирует Сергея Шойгу Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.