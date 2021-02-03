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Интерфакс-АВН

Активность НАТО у границ ОДКБ вызывает серьезную обеспокоенность - генсек организации

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Станислав Зась
Станислав Зась.
Источник изображения: www.belvpo.com

Москва. 2 февраля. ИНТЕРФАКС - Повышение боеготовности НАТО в Восточной Европе вызывает серьезную обеспокоенность у стран Организации Договора о коллективной безопасности, заявил генеральный секретарь организации Станислав Зась.

"Серьезную обеспокоенность вызывает действия НАТО по повышению боеготовности и усиления передового присутствия. В Восточной Европе у границ ОДКБ совершенствуется военная инфраструктура альянса, создаются запасы материальных средств, вооружения и военной техники. Конфронтационный курс НАТО и необоснованное наращивание военного потенциала альянса создают опасные предпосылки для новой гонки вооружений", - сказал Зась журналистам во вторник.

По его словам, несмотря на пандемию, не снижается интенсивность военных учений НАТО.

"Никаких конструктивных инициатив или реакций на наши предложения со стороны ОДКБ по деэскалации, укреплению взаимного доверия и других видов сотрудничества мы не видим. Вынуждены, конечно, учитывать в сложившейся ситуации в контексте развития нашей организации и принимать адекватные меры", - сказал Зась

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