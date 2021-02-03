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Военно-промышленный курьер

Хочешь жить – умей бороться

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Источник изображения: vpk-news.ru

На Балтийском флоте начались учения по борьбе за живучесть кораблей.

Занятия проходят на базе специального учебно-тренировочного комплекса «Каспий». Этот УТК представляет собой помещения, имитирующие различные внутренние корабельные отсеки, что позволяет экипажам кораблей в условиях, максимально приближенных к реальной обстановке с фактическим поступлением забортной воды и возгоранием переборок, совершенствовать свои навыки по спасению корабля.

На тренировках по тушению пожара при взрыве пиропатронов и распространении огня в отсеке моряки тренируются герметизировать горящий отсек, предотвращать распространение огня и ликвидировать очаги возгорания в минимально короткие сроки. При поступлении воды через пробоины аварийные партии ставят специальные пластыри и откачивают поступившую в отсек забортную воду.

К учениям по борьбе за живучесть привлекаются экипажи сторожевиков и корветов, малых ракетных кораблей и ракетных катеров, больших десантных кораблей и противолодочных кораблей, тральщиков и патрульных катеров. Моряки занимаются в УТК «Каспий» поочередно, в соответствии с планом, рассказали «Военно-промышленному курьеру» в отделе информационного обеспечения пресс-службы Западного военного округа по Балтийскому флоту.

Владислав Ржевский, корреспондент «ВПК» (Калининград)

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Минoбороны РФ
Проекты
БФ
Военные учения
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