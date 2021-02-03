Вместо Калининграда на коленях оказалась Варшава – учения «Зима-2020»

В Польше обсуждают крупный военно-политический скандал. Штабные учения «Зима-2020», в которых приняло участие несколько тысяч офицеров, завершились впечатляющим позором. Моделирование показало, что через всего пять дней война на восточном фланге страны (граница с Россией и Белоруссией) проиграна, а польская армия прекратила свое существование.

Штабные учения «Зима-2020» проходили в Польской академии военного искусства, за процессом следили лично президент страны Анджей Дуда и глава Министерства национальной обороны Мариуш Блащак. Но что-то пошло не так.

Прежде всего, как выяснили журналисты издания Interia, при моделировании учитывались новые системы вооружения, заказанные Польшей, но еще не поставленные США — это зенитные системы Patriot, ракетная артиллерия HIMARS и многоцелевой самолет F-35. Обороны Польши была сконцентрирована на северо-восточном фланге, приграничном с Россией (Калининградской областью) и Белоруссией.

«Ожесточенная оборона востока Польши привела к разгрому находящихся там частей и огромным потерям. На пятый день виртуального конфликта противник достиг Вислы. На четвертый день Варшава была окружена. Стратегические порты были заблокированы или заняты. Авиация и флот прекратили свое существование, несмотря на поддержку НАТО. К востоку от Вислы польские части потерпели сокрушительное поражение. Батальоны первой линии потеряли от 60 до 80 процентов живой силы и техники», — живописует итоги учений портал.

Канцелярия президента и министерство обороны отказались комментировать эти сведения, сославшись на секретность учений.

«Командиры отдельных подразделений были в шоке, они отказывались выполнять некоторые приказы, потому что они были им просто непонятны», — сообщил некоторые подробности конфликта внутри Минобороны Польши издание «Супер Экспресс».

После обнародования скандала министр обороны Блащак дипломатично заявил: «Чтобы достичь совершенства, нужно тренироваться».

Польский политолог Томаш Янковский, комментируя провал учений «Зима-2020», считает, что «сегодняшняя ситуация такова, что только сумасшедший и / или самоубийца может поддерживать военные связи Польши с Западом».

«Поиск точек соприкосновения, выгодной для обеих сторон, и построение хороших отношений с Москвой — это уже не «русофильская мечта», а неотложная задача, стоящая перед Республикой Польша», - цитирует Eadaily Янковского.