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Вместо Калининграда на коленях оказалась Варшава – учения «Зима-2020»

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Источник изображения: vpk-news.ru

В Польше обсуждают крупный военно-политический скандал. Штабные учения «Зима-2020», в которых приняло участие несколько тысяч офицеров, завершились впечатляющим позором. Моделирование показало, что через всего пять дней война на восточном фланге страны (граница с Россией и Белоруссией) проиграна, а польская армия прекратила свое существование.

Штабные учения «Зима-2020» проходили в Польской академии военного искусства, за процессом следили лично президент страны Анджей Дуда и глава Министерства национальной обороны Мариуш Блащак. Но что-то пошло не так.

Прежде всего, как выяснили журналисты издания Interia, при моделировании учитывались новые системы вооружения, заказанные Польшей, но еще не поставленные США — это зенитные системы Patriot, ракетная артиллерия HIMARS и многоцелевой самолет F-35. Обороны Польши была сконцентрирована на северо-восточном фланге, приграничном с Россией (Калининградской областью) и Белоруссией.

«Ожесточенная оборона востока Польши привела к разгрому находящихся там частей и огромным потерям. На пятый день виртуального конфликта противник достиг Вислы. На четвертый день Варшава была окружена. Стратегические порты были заблокированы или заняты. Авиация и флот прекратили свое существование, несмотря на поддержку НАТО. К востоку от Вислы польские части потерпели сокрушительное поражение. Батальоны первой линии потеряли от 60 до 80 процентов живой силы и техники», — живописует итоги учений портал.

Канцелярия президента и министерство обороны отказались комментировать эти сведения, сославшись на секретность учений.

«Командиры отдельных подразделений были в шоке, они отказывались выполнять некоторые приказы, потому что они были им просто непонятны», — сообщил некоторые подробности конфликта внутри Минобороны Польши издание «Супер Экспресс».

После обнародования скандала министр обороны Блащак дипломатично заявил: «Чтобы достичь совершенства, нужно тренироваться».

Польский политолог Томаш Янковский, комментируя провал учений «Зима-2020», считает, что «сегодняшняя ситуация такова, что только сумасшедший и / или самоубийца может поддерживать военные связи Польши с Западом».

«Поиск точек соприкосновения, выгодной для обеих сторон, и построение хороших отношений с Москвой — это уже не «русофильская мечта», а неотложная задача, стоящая перед Республикой Польша», - цитирует Eadaily Янковского.

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Страны
Белоруссия
Польша
Россия
США
Продукция
F-35
HIMARS
Patriot ЗРК
Проекты
NATO
Военные учения
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7 комментариев
№1
03.02.2021 03:52
Цитата
Моделирование показало, что через всего пять дней война на восточном фланге страны (граница с Россией и Белоруссией) проиграна, а польская армия прекратила свое существование.

Интересно было бы посмотреть на это моделирование. :) 5 дней на разгром Россией "Войска польского" - слишком много, армий НАТО (если поляки получат поддержку) - слишком мало. Похоже, была смоделирована стандартная ситуация  - поляков чморят, а союзники сочувствуют, грозятся, и восхищаются польской доблестью. :)
+2
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№2
03.02.2021 06:09
В общем, самому интересно стало, но, может, кому еще тоже. :)

https://vz.ru/world/2020/1/15/186899.html

Численность вооруженных сил Польши достигла 128 тыс. солдат, хотя еще недавно в стране считалось, что ей вполне хватит и 100-тысячной армии. Но теперь Варшава вслух мечтает о 200-тысячном войске. Для сравнения: у соседней огромной России армия всего 850 тысяч. При этом польская армия слывет одной из самых мощных в НАТО по подготовке.
...
Как ранее отмечало немецкое издание Bild, помимо регулярных войск в Польше огромное внимание уделяется ополчению – добровольцам, которые проходят курсы обучения у американских инструкторов. Программа обучения «партизан» была запущена после прихода к власти партии «Право и справедливость» в 2015 году. Сейчас добровольческие соединения насчитывают 20 тыс. человек, более 2 тыс. из них – женщины. К 2024 году власти планируют увеличить численность ополчения до 53 тыс. В случае войны оно должно будет тесно сотрудничать с армией.

Осенью 2018 года в Польше началось формирование четвертой по счету дивизии полного состава, которая будет в перспективе оборонять Варшаву с востока – с «исторического» направления. Сейчас в Войске Польском числится три дивизии переменного состава, а также множество отдельных бригад и батальонов.
...
Оно указывает на то, что Калининградская область насыщена ракетами и другим оружием. У нас более 230 километров совместной границы», – сказал эксперт.

Собеседник напомнил, что Варшава расширяет сотрудничество в рамках НАТО, проводит совместные учения. В рамках своих обязанностей по НАТО Польша отвечает за безопасность воздушной обороны прибалтийских стран.
...
По открытым данным, у Польши почти 900 танков. В НАТО страна уступает по этому параметру только США, Турции и Греции. Гордостью многие поляки считают собственные танки РТ-91 (на основе Т-72), также у них есть немецкие «Леопарды-2А4», Т-72. Боевая авиация включает 90 боевых вертолетов Ми-24, Ми-2URP, 43 W-3W, истребители МиГ-29 (около 30) и почти 50 F-16.

Польский флот насчитывает пять дизель-электрических подводных лодок, два фрегата с управляемым ракетным вооружением (УРО), один корвет, один штабной корабль, два разведывательных, пять ракетных, восемь десантных и 20 минно-тральных кораблей и судов. Также есть бывшие американские фрегаты, два десятка тральщиков и другие корабли. Одними из самых боеспособных считаются войска спецназначения, которые были созданы в 2007 году. Их численность достигает 3 тыс. человек.
...
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0
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№3
03.02.2021 09:00
Цитата, ID: 19550 сообщ. №2
Численность вооруженных сил Польши достигла 128 тыс. солдат,
Одни кричалки, да распускание перьев в псевдобоевом порыве.
Недавно тут один местный жевтоблакитный рассказывал,что у них в армии аж 260 тыс.! Ну и что?
Что они, что поляки(в основной массе) все равно надеются, что воевать не будут, а много-много лет в армии денюшку пополучают, и в отставку на заслуженную пенсию пойдут, чмырить ворога в его соцсетях. В худшем случае по-быстрому сдадутся и войну в тылу врага переживут, как военнопленные. Благо, знают, что не в концлагерях без жратвы жить будут.
0
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№4
03.02.2021 09:00
Как можно свои собственные КШУ проиграть? Чето кота с лампой вижу я.
+4
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№5
03.02.2021 11:32
Цитата, Hazzard сообщ. №4
Как можно свои собственные КШУ проиграть? Чето кота с лампой вижу я.
- может им деньги сильно нужны, или гегемоньи войска на своей территории? Ради такого можно на бумаге и не такое проиграть...
0
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№6
03.02.2021 12:54
Цитата, Hazzard сообщ. №4
Возможно речь идёт о реальных КШУ, а не спектакле для местных " патриотов"
0
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№7
03.02.2021 16:54
Цитата, Hazzard сообщ. №4
Как можно свои собственные КШУ проиграть? Чето кота с лампой вижу я.
Да случается, и не только штабные. У американцев на моей памяти тоже 2 цирка было. Первый раз проиграли сами себе штабные учения против Ирана, а 2й раз уже реальные учения просмотрели вроде бы шведскую ауг возле авианосца.
Всякое бывает. Кстати в первом примере если не изменяет память генералу "псевдо-иранцу" потом досталось по самое "нехочу".
Цитата, Peter Tsk сообщ. №5
- может им деньги сильно нужны, или гегемоньи войска на своей территории?
Да скорее всего так и есть.
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