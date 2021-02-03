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Ничего нового – американцы в Черном море

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Источник изображения: vpk-news.ru

Спустя несколько дней после того, как президент Джо Байден предупредил Москву, что будет «решительно противодействовать» «российской агрессии», ВМС США нарастили своё присутствие в Чёрном море.

Это сильно отличается от нерешительной политики экс-президента Дональда Трампа, пишет британская The Times.

Американский эсминец с управляемым ракетным оружием «Портер» вошёл в море в конце прошлой недели. Там его уже ждал эсминец «Дональд Кук», а также судно-заправщик «Ларами». Вышеуказанные корабли присоединились к патрулям НАТО в этом районе.

Подобная операция стала самой крупной переброской военно-морских сил США в Чёрное море с 2017 года, что, в свою очередь, вынудило Россию развернуть в Крыму ракетный комплекс «Бастион». ВМФ России также отправил на учения в этом районе боевой корабль «Адмирал Макаров». В ходе этих манёвров российские силы будут тренироваться захватывать воздушные цели и глушить связь.

По словам официального представителя НАТО, альянс увеличил своё присутствие в Чёрном море «в ответ на незаконную и нелегитимную аннексию Россией Крыма, а также наращивание ею своей военной мощи».

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