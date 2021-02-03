Специалисты "Алмаз Антея" ведут работы по постановке на вооружение войск ПВО Казахстана ЗРК "Бук-М2Э"

ЦАМТО, 2 февраля. Концерн ВКО "Алмаз-Антей" впервые поставил ВС Казахстана новый многофункциональный ЗРК "Бук-М2Э". В настоящее время специалистами концерна осуществляются работы по сдаче комплекса и постановке его на вооружение войск ПВО Казахстана.

Как отметили в пресс-службе Минобороны РК, ЗРК "Бук-М2Э", считается одним из самых эффективных представителей в своем классе. ЗРК "Бук-М2Э" представляет собой высокомобильный современный зенитный ракетный комплекс, оснащен ракетами с эффективностью поражения летательных аппаратов до 99%.

В состав комплекса входят: радиолокатор подсвета и наведения, станция обнаружения целей, командный пункт и пускозаряжающие установки, а также ремонтные мастерские и специальные лаборатории для обеспечения выполнения боевых задач. Самоходный зенитный ракетный комплекс выполнен на гусеничном ходу. Основным преимуществом комплекса является его мобильность и высокая проходимость, позволяющие осуществлять пуски ракет по воздушным целям в движении, подчеркнули в пресс-службе МО РК.

"Бук-М2Э" можно назвать лучшим в своем классе среди средств ПВО средней дальности. Полученный комплекс значительно увеличит боевые возможности войск по защите воздушного пространства и важных объектов в зоне ответственности. После испытаний он будет интегрирован в систему противовоздушной обороны страны и заступит на боевое дежурство", – отметил главнокомандующий СВО ВС РК генерал-лейтенант авиации Нурлан Орманбетов.

В пресс-службе Минобороны РК подчеркнули, что "изюминкой комплекса является радиолокатор подсвета и наведения. Именно он позволяет более эффективно бороться с низколетящими целями противника, позволяя комплексу действовать из-за укрытий и на сложном рельефе местности, также ЗРК вооружен ракетами, к особенностям которой относится полуактивная ГСН".

"Расчеты зенитного комплекса 1 февраля отработали нормативы по приведению техники в готовность к применению, осуществили обнаружение воздушных целей, имитирующие пилотируемые и высокоточные беспилотные средства противника с последующим их уничтожением. Стрельбы показали эффективность комплекса, все цели были поражены", – цитирует пресс-служба МО РК офицера противовоздушной обороны полковника Асхата Тузелбаева.