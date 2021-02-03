Лунная программа РФ на порядок дешевле американской, но даст науке не менее важные результаты - Рогозин

Москва. 2 февраля. ИНТЕРФАКС - Российская лунная программа даст не менее важные результаты для науки, чем американская, несмотря на разницу в финансировании, сообщил глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин.

"У нас есть своя лунная программа, она "весит" раз в десять дешевле американской, но даст не менее важные результаты для наших ученых", - сообщил Рогозин в своем Telegram-канале.

"В науке, когда у вас меньше ресурсов, нужно видеть приоритеты и срезать углы, а не бежать за лидером в ковбойской шляпе, который сам не знает, зачем он бежит и куда он бежит", - отмечает Рогозин.

Ранее глава "Роскосмоса" заявил о недопустимости милитаризации исследований Луны.

"Милитаризация Луны и лунных исследований недопустима", - написал Рогозин в Twitter в понедельник.

Так он прокомментировал публикацию газеты The Wall Street Journal о том, что Пентагон планирует защищать базы NASA на Луне, а также коммерческие операции США по добыче воды и полезных ископаемых.

Ранее Рогозин заявлял, что Россия против размещения оружия в космосе и будет препятствовать размещению там Вашингтоном ударных средств. "Да, мы видим такие попытки, считаем их неприемлемыми. Будем максимально этому препятствовать. Нам есть чем ответить", - сказал Рогозин в мае 2020 года.

В январе Ллойд Остин, еще будучи кандидатом на пост главы Пентагона, заявил, что Россия и Китай представляют угрозу национальным интересам США в космосе. "Космос уже является ареной конкуренции великих держав. Деятельность Китая и России в космосе - серьезная и растущая угроза национальным интересам США в области безопасности", - сказал Остин в ходе слушаний в сенате.