Новейшие бронемашины "Бумеранг" одобрили для экспортных поставок

Техника на платформе "Бумеранг" будет впервые представлена за рубежом на Aero India 2021

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Колесные бронетранспортеры К-16 и БМП К-17 на базе унифицированной межвидовой колесной бронированной платформы "Бумеранг" получили все необходимые официальные документы для продвижения на зарубежный рынок. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор ООО "Военно-промышленная компания", выпускающего "Бумеранг", Александр Красовицкий.

"Машины получили рекламные паспорта и паспорта экспортного облика. Учитывая большой интерес, проявленный к ним со стороны потенциальных зарубежных заказчиков, совместно с АО "Рособоронэкспорт" машины будут представлены в индийском городе Бангалор на международном авиасалоне Aero India 2021. Кроме того, планируется провести ряд переговоров с заинтересованными сторонами", - сказал Красовицкий.

Ранее директор по международному сотрудничеству и региональной политике Ростеха Виктор Кладов сообщил в интервью ТАСС, что техника на платформе "Бумеранг" будет впервые представлена за рубежом на Aero India 2021.

"Бумеранг" - перспективная унифицированная колесная бронированная платформа разработки "Военно-промышленной компании". На ее основе были созданы колесная БМП К-17, впервые показанная публике в 2015 году на параде Победы, а также бронетранспортер К-16. В базовом варианте БМП К-17 оснащается боевым модулем "Эпоха" с 30-миллиметровой автоматической пушкой со спаренным 7,62-миллиметровым пулеметом и противотанковыми ракетами "Корнет". Бронетранспортер К-16 оснащается боевым модулем с пулеметом калибра 12,7 мм.

Aero India является крупнейшей авиационно-космической выставкой Индии. Пройдет в этом году в Бангалоре с 3 по 5 февраля. Россия представит на авиасалоне более 200 образцов продукции военного назначения.