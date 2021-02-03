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Известия.ru

Стало известно о планах Пентагона защищать вероятные базы NASA на Луне

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Источник изображения: Фото: Global Look Press/Ron Sachs/CNP/AdMedia

Пентагон в будущем может заниматься защитой баз NASA, которые могут быть построены на Луне. Об этом 1 февраля сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Сообщается, что ведомство будет заниматься защитой «коммерческих операций США, нацеленных на добычу воды или полезных ископаемых» на спутнике Земли. Отмечается, что NASA и Пентагон будут сотрудничать из-за «действий Москвы и Пекина» с возможным применением «потенциально враждебных» технологий.

Комментируя эту публикацию, глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин на своей странице в Twitter охарактеризовал действия Вашингтона как милитаризацию Луны.

«Милитаризация Луны и лунных исследований недопустима», — написал он.

В декабре 2020 года в США заявили, что космос становится потенциальной ареной боевых действий между Соединенными Штатами и их противниками, поэтому Вашингтон должен быть готов в случае необходимости отразить агрессию в космосе.

Кроме того, глава нацразведки США Джон Рэтклифф заявил, что Россия действует в космосе безответственно и «провокационно». По его словам, Москва создавала потенциально опасные космические ситуации, которые угрожали американским интересам.

При этом командующий космическими операциями космических сил США генерал Джон Реймонд отметил, что никто не сможет победить в ходе войны в космосе.

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