ВВС Индии планируют закупить 83 самолета LCA "Теджас" и 114 истребителей иностранной разработки

ЦАМТО, 1 февраля. В ходе выставки Aero India 2021 (3-5 февраля) ВВС Индии планируют подписать контракт по закупке 83 легких боевых самолетов LCA "Теджас" Mk-1A, а также провести переговоры с претендентами в рамках тендера по закупке 114 многофункциональных истребителей.

Как сообщает ANI news со ссылкой на источники в правительстве, 83 LCA "Теджас" заменят устаревшие МиГ-21 в составе четырех эскадрилий, которые должны быть выведены из эксплуатации в ближайшее время. Проект оценивается в сумму 470 млрд. рупий (6,44 млрд. долл.).

В 2018 году, в связи с провалом конкурса MMRCA, был объявлен новый тендер, на этот раз на покупку 114 самолетов оценочной стоимостью 15 млрд. долл. После предварительного запроса об информации, выпущенного в апреле 2018 года, Минобороны Индии в январе 2019 года получило ответы от семи компаний. Пять производителей представили предложения по поставке двухдвигательных истребителей: F/A-18E/F "Супер Хорнет" компании Boeing, "Рафаль" французской Dassault, "Тайфун" консорциума Eurofighter, МиГ-35 РСК "МиГ" и Су-35 компании "Сухой". Еще два претендента предложили однодвигательные истребители: "Грипен E" шведской Saab и F-16 Блок.70 корпорации Lockheed Martin (Индии предложена специальная версия F-21).

По информации ANI news, при выборе нового самолета основными критериями станут тактико-технические характеристики и стоимость предлагаемой машины. Индийские ВВС разрабатывают тендерные требования, согласно которым как однодвигательные, так и двухдвигательные истребители получат равные условия в конкурсе.

ANI news отмечает, что какой бы самолет не выбрали ВВС Индии, он станет основным активом вооруженных сил в течение почти четырех десятилетий и потребует полной интеграции с имеющимися истребителями Су-30МКИ, которые являются основным компонентом истребительной авиации ВВС страны на данный момент (272 ед.).

Согласно имеющимся планам, ВВС Индии нуждаются в 42 истребительных эскадрильях для защиты границ с КНР и Пакистаном. В настоящее время ВВС Индии имеют в своем составе всего 31 истребительную эскадрилью.

Индия прилагает огромные усилия для развития национального ОПК, однако, несмотря на это, остается крупнейшим в мире импортером вооружений.