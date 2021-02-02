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ЦАМТО

ВВС Индии планируют закупить 83 самолета LCA "Теджас" и 114 истребителей иностранной разработки

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Первая посадка на полетную палубу авианосца Vikramaditya ВМС Индии (переоборудованный бывший тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал флота Советского Союза Горшков") второго прототипа палубного варианта Naval Tejas (N-LCA) индийского национального легкого ис
Первая посадка на полетную палубу авианосца Vikramaditya ВМС Индии (переоборудованный бывший тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал флота Советского Союза Горшков") второго прототипа палубного варианта Naval Tejas (N-LCA) индийского национального легкого истребителя Tejas (самолет NP2, военный номер KH3002), 11.01.2020.
Источник изображения: ВМС Индии / www.livefistdefence.com

ЦАМТО, 1 февраля. В ходе выставки Aero India 2021 (3-5 февраля) ВВС Индии планируют подписать контракт по закупке 83 легких боевых самолетов LCA "Теджас" Mk-1A, а также провести переговоры с претендентами в рамках тендера по закупке 114 многофункциональных истребителей.

Как сообщает ANI news со ссылкой на источники в правительстве, 83 LCA "Теджас" заменят устаревшие МиГ-21 в составе четырех эскадрилий, которые должны быть выведены из эксплуатации в ближайшее время. Проект оценивается в сумму 470 млрд. рупий (6,44 млрд. долл.).

В 2018 году, в связи с провалом конкурса MMRCA, был объявлен новый тендер, на этот раз на покупку 114 самолетов оценочной стоимостью 15 млрд. долл. После предварительного запроса об информации, выпущенного в апреле 2018 года, Минобороны Индии в январе 2019 года получило ответы от семи компаний. Пять производителей представили предложения по поставке двухдвигательных истребителей: F/A-18E/F "Супер Хорнет" компании Boeing, "Рафаль" французской Dassault, "Тайфун" консорциума Eurofighter, МиГ-35 РСК "МиГ" и Су-35 компании "Сухой". Еще два претендента предложили однодвигательные истребители: "Грипен E" шведской Saab и F-16 Блок.70 корпорации Lockheed Martin (Индии предложена специальная версия F-21).

По информации ANI news, при выборе нового самолета основными критериями станут тактико-технические характеристики и стоимость предлагаемой машины. Индийские ВВС разрабатывают тендерные требования, согласно которым как однодвигательные, так и двухдвигательные истребители получат равные условия в конкурсе.

ANI news отмечает, что какой бы самолет не выбрали ВВС Индии, он станет основным активом вооруженных сил в течение почти четырех десятилетий и потребует полной интеграции с имеющимися истребителями Су-30МКИ, которые являются основным компонентом истребительной авиации ВВС страны на данный момент (272 ед.).

Согласно имеющимся планам, ВВС Индии нуждаются в 42 истребительных эскадрильях для защиты границ с КНР и Пакистаном. В настоящее время ВВС Индии имеют в своем составе всего 31 истребительную эскадрилью.

Индия прилагает огромные усилия для развития национального ОПК, однако, несмотря на это, остается крупнейшим в мире импортером вооружений.

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Индия
Китай
Пакистан
Франция
Швеция
Продукция
EF-2000
F-16
F-18
Gripen NG
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Super Hornet
МиГ-21
МиГ-35
Су-30
Су-30МК
Су-35
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