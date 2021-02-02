Российский адмирал назвал полет Су-24 рядом с эсминцем США в Черном море нормальной практикой

Москва. 1 февраля. ИНТЕРФАКС - Экипаж российского боевого самолета Су-24 не нарушил международных правил, пролетев на низкой высоте рядом с эсминцем США Donald Cook ("Дональд Кук") в Черном море, заявил "Интерфаксу" в понедельник бывший командующий Черноморским флотом РФ адмирал Владимир Комоедов.

"Американцы в нейтральных водах, и наш самолет был в нейтральном воздушном пространстве. Никаких нарушений. Нормальная практика. Летаем в нейтральном воздушном пространстве как хотим. Что касается низкой высоты - посмотрите на мастерство наших летчиков", - сказал Комоедов.

"Американцы в Черном море - непрошенные гости. Зачем вы пришли в Черное море?", - заявил бывший командующий Черноморским флотом РФ.

Так он прокомментировал заявление Шестого оперативного флот США о том, что Donald Cook действовал в международных водах Черного моря, когда российский Су-24 совершил пролет вблизи него на низкой высоте.

"Скорее всего, пролет совершил самолет-разведчик Су-24МР. Это хорошая машина", - сказал Комоедов.

Комоедов заявил, что военные США могли нарушить конвенции Монтрё из-за водоизмещения кораблей американских ВМС, которые находятся в Черном море. "Там уже собрались три американских корабля водоизмещением больше, чем положено конвенцией", - сказал он.

"Американцы нарушают, и мы будем им щекотать нервишки", - заявил Комоедов.

Су-24 - российский фронтовой бомбардировщик. Су-24МР - тактический разведывательный самолёт, входит в состав морской авиации и ПВО.

Как сообщал "Интерфакс", эсминец ВМС США Donald Cook, который способен нести до 56 крылатых ракет Tomahawk ("Томагавк"), вошел в Черное море 23 января. Вслед за ним 28 января в Черное море зашел аналогичный американский эсминец Porter ("Портер").

За ними, сообщал Национальный центр управления обороной РФ, ведет слежение Черноморский флот России.

В настоящее время в Черном море также находится корабль снабжения ВМС США Laramie, зашедший туда 25 января.

После начала кризиса на востоке Украины в Черное море регулярно заходят корабли ВМС США и других стран НАТО.

Согласно конвенции Монтрё, время нахождения кораблей нечерноморских стран в акватории Черного моря ограничено 21 сутками.